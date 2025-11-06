Nacen los Premios da Cociña Galega: tributo a la tradición, los productos y los profesionales de Galicia

Nacen los Premios da Cociña Galega, impulsados por la Asociación Amigos da Cociña Galega, en colaboración con la Fundación A Muiñeira. Esta iniciativa busca poner en valor la tradición, los productos y el patrimonio culinario de Galicia, homenajeando a los profesionales y establecimientos que mantienen viva la identidad gastronómica gallega. Los ganadores y finalistas se darán a conocer en una gala que se celebrará el 1 de diciembre.

Los galardones, que cuentan con el apoyo de Turismo de Galicia de la Xunta de Galicia y A Paisaxe que Sabe de la Deputación Provincial da Coruña y la colaboración del Concello de Santiago de Compostela, tienen como lema "Celebremos a nosa cultura gastronómica". Los premios nacen con la voluntad de reconocer la cocina auténtica, la de la casa de comidas, tabernas y restaurantes que conservan el espíritu y el sabor de siempre, así como de abrir espacio a la innovación que respeta el origen.

Los Premios da Cociña Galega tienen un carácter singular: están otorgados por gallegos y gallegas profesionales, en un ejercicio de reconocimiento colectivo de la cultura culinaria de Galicia. Así, el proceso de selección busca que los galardones reflejen la diversidad y la riqueza del territorio, reconociendo la excelencia y la autenticidad de las recetas que definen la identidad de la comunidad gallega como pueblo.

Cada categoría contará con un ganador y dos finalistas, que se darán a conocer durante la gala del 1 de diciembre en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. La organización quiere reivindicar de esta forma el valor de la tradición como parte de la modernidad, destacando el papel de las recetas que atravesaron generaciones, de los productos locales y de las técnicas que hicieron de la cocina gallega un símbolo de calidad y reconocimiento dentro y fuera del país.

Los Premios da Cociña Galega se estructuran alrededor de las recetas más representativas de la gastronomía gallega: el pulpo á feira, el mejillón, el berberecho, el lacón con grelos, el cocido gallego, la vieira, la merluza, el salpicón, el cabrito, el vacuno gallego, el gallo de corral, la lamprea, el arroz de marisco, la caldeirada, la lura o el caldo. Los galardones, sin embargo, también distinguirán productos y elaboraciones transversales como la empanada, el pan, los dulces caseros o las tapas de cortesía y contarán con categorías simbólicas:

Senlleiros de Galicia : figuras o establecimientos que representan el espíritu más puro de la cocina tradicional

: figuras o establecimientos que representan el espíritu más puro de la cocina tradicional Casas de comidas : espacios donde la hospitalidad y el sabor siguen siendo los pilares de la experiencia gastronómica

: espacios donde la hospitalidad y el sabor siguen siendo los pilares de la experiencia gastronómica Platos olvidados: recetas recuperadas gracias a la labor de profesionales que mantienen viva la memoria culinaria

Innovación con raíces y relevo geracional

Los premios tienen la tradición como eje central, pero también buscan dar visibilidad a la innovación que respeta la esencia del producto gallego. Así, harán un guiño al relevo generacional, poniendo en valor el papel de las nuevas generaciones de profesionales que recogen el testimonio de sus predecesores, combinando aprendizaje, memoria y creatividad para que la gastronomía gallega siga siendo referente.

La gala de entrega de los galardones se celebrará el 1 de diciembre en Santiago. El evento reunirá a representantes del mundo de la gastronomía: asociaciones profesionales, escuelas de hostelería, clúster, responsables de entidades turísticas, medios de comunicación y empresas vinculadas al sector. Una celebración en la que no faltarán homenajes, humor y el reconocimiento a profesionales que hacen que todos miren a Galicia en el ámbito de la gastronomía.

El jurado está formado por más de 60 profesionales multidisciplinares del sector gastronómico, con representación de las cuatro provincias gallegas. Críticos gastronómicos, periodistas especializados, docentes, representantes de las escuelas de hostelería, enólogos, productores, consultores, responsables de entidades turísticas y divulgadores culinarios estarán entre ellos.

Además de contar con la colaboración de la Xunta, la Deputación da Coruña y el Concello de Santiago, los Premios da Cociña Galega tienen como patrocinadores principales a Cervezas 1906 (Hijos de Rivera) como patrocinador oro; Cash Record, Martín Códax y Bico de Xeado como patrocinadores plata; y Ternera Gallega, Palo Santo y Vinagres do Ribeiro como patrocinadores bronce.

La iniciativa suma el apoyo de entidades colaboradoras como Coruña Cociña, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Turismo da Costa da Morte, Colectivo Gastronómico da Mariña, Cociñeiros Lugo, Slow Food Compostela, Hostalaría.gal, Federación Galega de Turismo e Hostelería, Asociación de Empresarios Hosteleiros de Pontevedra, Asociación Galega de Sumilleres, Escuela de Hostelería e Turismo de Ourense, o CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, Galicia Calidade, INORDE, a Confederación Empresarial de Ourense (CEO), o Clúster Alimentario de Galicia, o Clúster Turismo de Galicia...