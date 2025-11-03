El restaurante de Galicia con 73 años de historia que visitó García-Page: producto fresco y excepcional

Es común ver a los políticos visitando diferentes lugares del país, ya sea por motivos de trabajo o como meras vacaciones. Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde 2015, acudió este domingo a la ciudad amurallada y probó la gastronomía gallega en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad.

El político se decantó por el Restaurante Campos. Dada su gran importancia dentro del PSOE, su presencia no pasó para nada desapercibida, siendo el propio establecimiento el que publicó una fotografía con García-Page en sus redes sociales. De esta forma, el político se convierte en otra figura pública que ha pasado por este restaurante lucense.

La visita de García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acudió al restaurante Campos de Lugo este domingo para disfrutar de una grata experiencia gastronómica en uno de los establecimientos con mayor prestigio de la ciudad. El restaurante compartió una fotografía junto al político en los exteriores del local.

"Ha sido un placer recibirte y escuchar tu opinión sobre Lugo y sobre el restaurante Campos. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima!", escribieron a modo de agradecimiento.

Además de visitar el centro de Lugo, García-Page también se ha dejado ver por A Coruña, donde ha visitado la Fundación Amancio Ortega, cuya sede se encuentra en el Cantón Grande de la ciudad.

El motivo de esta visita es que dicha Fundación financiará proyectos de tratamientos avanzados e innovación científica en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo aportando 11,24 millones de euros.

Sobre el Restaurante Campos

Plato del restaurante Campos restaurantecampos.es

Ubicado en la Rúa Nova 2‑4 de Lugo, el Restaurante Campos es un establecimiento con más de siete décadas de trayectoria que ocupa un edificio del siglo XVIII en el casco histórico de la ciudad. Su carta pone el foco tanto en productos de mar como de tierra, combinando pescados salvajes, mariscos gallegos de primera línea y carnes de raza gallega suprema.

Entre sus especialidades destacan el bogavante frito con patata panadera y crema de marisco, así como cortes selectos de ternera gallega, solomillo o chuletón, apreciados por su clientela internacional.

"Dentro de este imponente edificio con 250 años de historia encontrarás una zona de tapeo y raciones siempre dinámica y abierta a nuevos visitantes en la que podrás disfrutar de una amplia gama de vinos y otras bebidas además de raciones y tapas cortas", indican desde el propio restaurante.

La valoración entre los clientes es muy positiva, y guías gastronómicas como la Guía Repsol lo recomiendan por su ubicación, producto y atmósfera, afirmando que "el gran protagonista es el producto gallego de tierra y mar".

Emiliano García-Page se suma a la amplia lista de personalidades que han visitado este restaurante en algún momento: el actor Henry Cavill cenó allí acompañado de su familia y amigos, y degustó platos como jamón ibérico, cecina de wagyu, un chuletón, entrecot y solomillo de ternera gallega suprema.

"Muchas gracias por darnos a mí, mis amigos y mi familia una experiencia que nunca olvidaremos. Regresaremos", les escribió el actor en el libro de visitas.

Otro rostro conocido que ha visitado el lugar ha sido el entrenador de baloncesto Chus Mateo. También lo hizo el exfutbolista del Real Madrid y entrenador de fútbol Raúl González. Como no podía ser de otra forma, Jesús Sánchez, un chef con 3 Estrellas Michelin no podía faltar a la cita en Campos, entre otros.