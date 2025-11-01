Ofrecido por:
Un clásico de Galicia, candidato a Mejor Hotel Gastronómico de España: "Nos sentimos profundamente honrados"
El establecimiento pontevedrés de dos estrellas Michelin compite con nombres como Mandarin Oriental Ritz o Akelarre por el galardón al Mejor Hotel Gastronómico de España
El Hotel Restaurante Pepe Vieira ha sido seleccionado como único representante gallego entre los 20 finalistas al premio Mejor Hotel Gastronómico de España, dentro de la primera edición de los Premios The Lobby, organizados en el marco del Gastronomic Forum 2025.
Estos galardones, que nacen para reconocer a los establecimientos donde la hospitalidad, la gastronomía y el territorio se integran de forma excepcional, reúnen a nombres icónicos del panorama hotelero nacional como Mandarin Oriental Ritz Madrid, Abadía Retuerta LeDomaine, Akelarre o Finca Cortesin, entre otros.
El Hotel Restaurante Pepe Vieira, ubicado en Raxó (Poio), combina alojamiento y alta cocina bajo el sello del chef gallego Pepe Vieira y su concepto de “A última cociña do mundo”. Su inclusión entre los finalistas consolida al establecimiento como referente de la hotelería gastronómica gallega. Ya cuenta con dos estrellas Michelin.
“Nos sentimos profundamente honrados por esta nominación”, afirma el chef. “Es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo, a Galicia como territorio gastronómico y a la idea de que un hotel-restaurante puede ser algo más que la suma de sus partes”.
Gastronomía, paisaje y hospitalidad gallega
La candidatura de Pepe Vieira se apoya en tres pilares: el uso de producto local, la conexión con el paisaje y la proximidad y una experiencia integral que fusiona diseño, servicio y cocina para ofrecer al huésped una inmersión total en el territorio.
La ceremonia de entrega de los Premios The Lobby tendrá lugar el 4 de noviembre durante el Gastronomic Forum, donde se celebrarán además conferencias y actividades paralelas centradas en la hotelería gastronómica.
Con esta nominación, el Hotel Restaurante Pepe Vieira refuerza su posición como embajador de la gastronomía gallega y aspira a alzarse con un premio que reconoce a los hoteles convertidos en verdaderos destinos culinarios.
La lista de los 20 candidatos
- Mandarin Oriental Ritz Madrid, Madrid
- Abadía Retuerta LeDomaine, Valladolid
- Atrio Restaurante Hotel, Cáceres
- Terra Dominicata Hotel & Winery, Escaladei, Tarragona
- Torre del Marqués Hotel Spa & Winery, Teruel
- Akelarre, San Sebastián
- Finca Cortesin, Casares, Málaga
- Mandarin Oriental Barcelona, Barcelona
- Cap Rocat, Cala Blava, Mallorca
- La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca
- Four Seasons Hotel Madrid, Madrid
- Rosewood Villa Magna, Madrid
- Marbella Club Hotel, Marbella
- Esperit Roca, Girona
- Hotel Can Ferrereta, Santanyí, Mallorca
- Pepe Vieira Restaurant & Hotel, Raxó
- Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, Huesca
- Royal Hideaway Corales Resort, Tenerife
- The Barcelona EDITION, Barcelona
- Hotel Peralada Wine Spa & Golf, Peralada