Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este restaurante de Galicia: comida en horno de leña

Galicia es un lugar destacado por su gastronomía, gracias a la gran calidad de sus productos autóctonos, tanto del mar como de la tierra, y una rica tradición culinaria.

Al ser un destino muy solicitado por su oferta gastronómica, la zona cuenta con numerosos establecimientos hosteleros. Entre ellos destaca O Pontón, que llama especialmente la atención por su local construido íntegramente en madera.

El curioso restaurante de Galicia hecho con madera de castaño

En el corazón de O Courel, rodeado de un entorno completamente natural, O Pontón es mucho más que un lugar donde recargar energías: es un refugio para descansar la mente y disfrutar los sentidos.

Para hablar de sus orígenes nos tenemos que remontar al año 1996, cuando abrió sus puertas por primera vez en la pequeña aldea de Ferreiro de Abaixo, en Folgoso do Courel (Lugo), de tan sólo 10 habitantes, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo que llama la atención de este bar es su mobiliario, ya que está hecho con madera de castaño trabajada artesanalmente. Desde las mesas y asientos del comedor hasta los carteles indicativos, cada detalle refleja un cuidado trabajo hecho a mano.

"Ni un solo trozo de madera de las tablas o troncos procede de árboles vivos. Todo viene de árboles quemados en incendios, ramas secas o árboles caídos por el viento", aclaran en su página web.

En cuanto a la oferta gastronómica, O Pontón es el lugar perfecto para degustar carne de vacuno cocinada en horno de piedra. El restaurante ofrece un menú cerrado, sencillo pero capaz de satisfacer incluso los paladares más exigentes.

Este incluye cecina, carne a la brasa, ensalada y tarta de castañas, y tiene un precio de 25 euros por persona.

Desde su apertura en 1996, por O Pontón han pasado miles de personas procedentes de países como Estados Unidos, Francia o Alemania. "Aquí hemos vivido fiestas populares y artesanales, magostos, hemos disfrutado de las castañas asadas y de la magia de la queimada", recuerdan con cariño.

O Pontón sólo abre unos meses al año, por lo que se recomienda llamar por teléfono para confirmar y, en su caso, reservar mesa. Además, el local no dispone de WiFi, por lo que los pagos se realizan en efectivo.

La gran mayoría de reseñas hablan maravillas del establecimiento: "Describir el encanto de la cantina O Pontón con palabras es difícil. Manuel, el dueño, además de brindar un trato excelente a sus clientes, es un auténtico artista de la madera", escribe Javier.

Tras la comida, resulta muy recomendable visitar el Pozo das Mulas, un entorno natural de aguas cristalinas ideal para completar la experiencia con una ruta de senderismo. Para llegar desde Lugo, basta con tomar la A-6 y después continuar por la LU-633 hasta la LU-651 en Folgoso do Courel.