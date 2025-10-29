La heladería y cafetería italiana Amorino triunfa en A Coruña

La heladería y cafetería italiana Amorino ha conquistado el corazón del centro con su nueva apertura en calle Real 63, donde sus helados artesanales, naturales y sin gluten se han convertido en la nueva tentación de la temporada

Contenido patrocinado

Como no podía ser de otra forma, la apuesta por los helados naturales de Amorino ha cautivado a los cientos de clientes que ya se han acercado a conocer esta nueva apertura y a probar sus productos.

Siguiendo la estricta tradición italiana del gelato, su filosofía es la de elaborar sus helados con una selección cuidadísima de sus materias primas según el origen más valorado y la renuncia a cualquier aditivo o colorante artificial; haciendo que cada sabor que se prueba tenga la personalidad que la materia prima transmite. Además son sin gluten, cuentan con sorbetes "pura fruta" veganos y sabores con certificados BIO.

En la elaboración de sus helados, la mezcla madurada en su justo tiempo y el uso de leche fresca, hace que sea un deleite para los sentidos: el pistacho Mawardi de Irán, la vainilla Bourbon de Madagascar, el mango Alphonso de la India, la avellana Trilobata del Piamonte son sólo algunos ejemplos de ellos.

Pero lo que más ha sorprendido es el complemento a su gama de helados, pues su excelente cafetería italiana también ha conquistado paladares con exquisitos cafés y hasta diez sabores de chocolate caliente.

Y para los que quieran darse otro capricho, no pueden perderse sus gofres, crepes, macarons rellenos de su propio gelato y una gran variedad de pastelitos.

El local que era una antigua farmacia, se ha renovado completamente, con la intención de que estar allí sea una placentera experiencia, donde se puede degustar sus productos en unos cómodos sofás y en un ambiente acogedor y agradable. No cabe duda que ir al nuevo Amorino, se convertirá para muchos en el plan perfecto para pasar un buen rato.

El próximo fin de semana ya abrirán al público también por la calle Marina (número 28, justo frente al teatro) y contarán con otra barra de atención al público para los que paseen por el paseo.