Estos son los cinco chefs gallegos de referencia que se suman a Momentos Alhambra Acustiquísimos 2025
Del 15 al 29 de noviembre, Momentos Alhambra Acustiquísimos llenará de música íntima y sabor cuatro ciudades gallegas (Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo) con artistas que han marcado a toda una generación: Marlena, Christina Rosenvinge, Zahara y La Habitación Roja
El ciclo de conciertos Momentos Alhambra Acustiquísimos, una de las citas culturales más esperadas del otoño gallego, regresa este año con una propuesta que vuelve a unir música y gastronomía de autor. En su octava edición, el evento —organizado por Art Music con el patrocinio de Cervezas Alhambra— contará con la colaboración de cinco reconocidos cocineros gallegos: Luis Veira, Manel Rial, José Manuel Martínez "Josiño", y los hermanos Guillermo y Diego Centeno.
Por tercer año consecutivo, la gastronomía se convierte en un pilar esencial de esta experiencia sensorial, con la preparación de tapas de autor exclusivas para cada uno de los conciertos del ciclo.
El ciclo arrancará el sábado 15 de noviembre en el Hall del Teatro Afundación de Vigo, donde Marlena ofrecerá un directo en acústico acompañado por las creaciones del chef Manel Rial (Ristorante Il Popolo, Cangas).
Una semana después, el viernes 21 de noviembre, será el turno de Christina Rosenvinge, que actuará en formato dúo en el Salón Atlántico de Árbore da Veira (A Coruña). El anfitrión gastronómico será Luis Veira, chef con Estrella Michelin, que sorprenderá con una propuesta de tapas inspiradas en la esencia de su cocina contemporánea.
El sábado 22 de noviembre, Zahara llevará su universo sonoro al Patio de Cristal del San Francisco Hotel Monumento, en Santiago de Compostela. Las tapas correrán a cargo de José Manuel Martínez "Josiño", de Gastroteca Salvaxe, quien aportará su sello fresco y de producto local.
Finalmente, el ciclo se cerrará el sábado 29 de noviembre con el directo de La Habitación Roja en el Círculo de las Artes de Lugo, donde los hermanos Guillermo y Diego Centeno (Restaurante Vértigo, Doade) pondrán el broche gastronómico con una selección de creaciones que reflejan su juventud y creatividad culinaria.
Tres de los cuatro conciertos ya han colgado el cartel de "sold out" —Marlena, Zahara y Christina Rosenvinge—, mientras que las últimas entradas para La Habitación Roja aún pueden adquirirse a través de Ataquilla.com.
Los Chefs Alhambra: talento y raíces gallegas
- Manel Rial (Ristorante Il Popolo, Cangas): Natural de Aldán, Rial creció entre los fogones del restaurante familiar, donde nació su pasión por la cocina. Formado en la Escuela Superior de Hostelería de Santiago de Compostela, su propuesta combina el respeto por la tradición con un espíritu creativo que se refleja en cada plato.
- Luis Veira (Árbore da Veira, A Coruña): Con una Estrella Michelin, Veira es uno de los grandes referentes de la cocina gallega contemporánea. Tras aprender junto a maestros en España y Francia, abrió Árbore da Veira en 2012, donde despliega una cocina vanguardista que equilibra técnica, emoción e identidad.
- José Manuel Martínez "Josiño" (Gastroteca Salvaxe, Santiago de Compostela): Representante de la nueva generación de cocineros gallegos, “Josiño” apuesta por una gastronomía de mercado basada en el producto local y de temporada. Su cocina es fresca, sincera y elegante en su sencillez.
- Guillermo y Diego Centeno (Restaurante Vértigo, Doade): Los jóvenes hermanos Centeno aportan energía y creatividad a la cocina lucense. Formados en el entorno familiar, hoy lideran Vértigo, un espacio donde la innovación y la tradición se fusionan en platos llenos de personalidad.