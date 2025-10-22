Estos son los cinco chefs gallegos de referencia que se suman a Momentos Alhambra Acustiquísimos 2025

Los chefs Luis Veira, Manel Rial, José Manuel Martínez “Josiño” y los hermanos Guillermo y Diego Centeno se suman al cartel de Momentos Alhambra Acustiquísimos 2025 Alhambra

El ciclo de conciertos Momentos Alhambra Acustiquísimos, una de las citas culturales más esperadas del otoño gallego, regresa este año con una propuesta que vuelve a unir música y gastronomía de autor. En su octava edición, el evento —organizado por Art Music con el patrocinio de Cervezas Alhambra— contará con la colaboración de cinco reconocidos cocineros gallegos: Luis Veira, Manel Rial, José Manuel Martínez "Josiño", y los hermanos Guillermo y Diego Centeno.

Por tercer año consecutivo, la gastronomía se convierte en un pilar esencial de esta experiencia sensorial, con la preparación de tapas de autor exclusivas para cada uno de los conciertos del ciclo.

Del 15 al 29 de noviembre, Momentos Alhambra Acustiquísimos llenará de música íntima y sabor cuatro ciudades gallegas (Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo) con artistas que han marcado a toda una generación: Marlena, Christina Rosenvinge, Zahara y La Habitación Roja.

El ciclo arrancará el sábado 15 de noviembre en el Hall del Teatro Afundación de Vigo, donde Marlena ofrecerá un directo en acústico acompañado por las creaciones del chef Manel Rial (Ristorante Il Popolo, Cangas).

Una semana después, el viernes 21 de noviembre, será el turno de Christina Rosenvinge, que actuará en formato dúo en el Salón Atlántico de Árbore da Veira (A Coruña). El anfitrión gastronómico será Luis Veira, chef con Estrella Michelin, que sorprenderá con una propuesta de tapas inspiradas en la esencia de su cocina contemporánea.

El sábado 22 de noviembre, Zahara llevará su universo sonoro al Patio de Cristal del San Francisco Hotel Monumento, en Santiago de Compostela. Las tapas correrán a cargo de José Manuel Martínez "Josiño", de Gastroteca Salvaxe, quien aportará su sello fresco y de producto local.

Finalmente, el ciclo se cerrará el sábado 29 de noviembre con el directo de La Habitación Roja en el Círculo de las Artes de Lugo, donde los hermanos Guillermo y Diego Centeno (Restaurante Vértigo, Doade) pondrán el broche gastronómico con una selección de creaciones que reflejan su juventud y creatividad culinaria.

Momentos Alhambra Acustiquísimos 2025

Tres de los cuatro conciertos ya han colgado el cartel de "sold out" —Marlena, Zahara y Christina Rosenvinge—, mientras que las últimas entradas para La Habitación Roja aún pueden adquirirse a través de Ataquilla.com.

Los Chefs Alhambra: talento y raíces gallegas