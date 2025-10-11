Paso a paso: cómo elaborar los mejillones tigres rabiosos, el sabor de Galicia con un toque picante

Descubre cómo transformar los mejillones de Galicia en un plato lleno de sabor, picante y tradición, listo para disfrutar con pan gallego

Los mejillones de Galicia son, sin duda, uno de los tesoros más preciados de nuestra costa. Con su Denominación de Origen Protegida (DOP), estos moluscos no solo destacan por su frescura y calidad, sino también por su sabor intenso y ligeramente dulce, perfecto para recetas que buscan combinar tradición con un toque de creatividad.

Hoy te invitamos a preparar, de la mano deTatiana de Ruido en la Cocina, unos mejillones tigres rabiosos, donde el picante del aceite de guindilla y la suavidad del aceite de ajo de Aceites Abril se entrelazan con un sofrito delicado y una salsa de tomate casera. Un plato que despierta todos los sentidos y que, servido con un buen pan gallego, se convierte en una experiencia inolvidable.

Ingredientes (Para dos personas)

1,5 kg de mejillones de Galicia con DOP

1 hoja de laurel

3 cucharadas de aceite de guindilla ( Aceites Abril)

Abril) 2 cucharadas de aceite de ajo ( Aceites Abril)

Abril) 1 cebolla mediana, cortada en brunoise (cuadraditos pequeños)

½ pimiento rojo morrón, en brunoise

½ pimiento verde morrón, en brunoise

1 cucharada rasa de harina

1 cucharada de pimentón (dulce, picante o ahumado, al gusto)

150 ml de vino blanco

150 ml de agua de mejillones colado

250 g de salsa de tomate (casera o de buena calidad)

Sal al gusto

Cada ingrediente está pensado para aportar sabor, textura y aroma. Los aceites infusionados con ajo y guindilla potencian los mejillones sin enmascararlos, mientras que el pimentón y la harina crean una base suave y consistente para la salsa.

Receta de mejillones tigres rabiosos

Elaboración

Cocción de los mejillones: Coloca los mejillones en una olla grande junto con la hoja de laurel. No añadas agua: el vapor que generen será suficiente. Tapa la olla y deja que se abran a fuego fuerte. Retira los mejillones a medida que se abren para evitar que se pasen de cocción, reservando la carne en una de sus conchas y desechando la otra. Cuela el caldo para eliminar restos de concha e impurezas. Preparación del sofrito: En una sartén amplia, calienta el aceite de guindilla y el aceite de ajo de Aceites Abril. Añade la cebolla y los pimientos cortados en brunoise con una pizca de sal. Pocha lentamente a fuego suave durante 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Creación de la base de la salsa: Incorpora la harina y mezcla bien para eliminar el sabor crudo. Añade el pimentón elegido y remueve rápido para que no se queme. Deglasa con el vino blanco, dejando que evapore el alcohol y se concentren los sabores. Incorporación del caldo y la salsa de tomate: Agrega el caldo de los mejillones colado y la salsa de tomate. Remueve hasta unificar y cocina a fuego suave durante 5-10 minutos, hasta que la salsa espese ligeramente y adquiera cuerpo. Finalización del plato: Introduce los mejillones en la sartén con la salsa y deja que hiervan suavemente durante 2 minutos, solo para que se impregnen de los sabores sin resecarse. Presentación: Sirve los mejillones tigres rabiosos en una fuente amplia o en la misma sartén, asegurándote de que la salsa cubra cada pieza. Acompaña con un buen pan gallego para disfrutar cada gota de la salsa.

Esta receta no solo es un homenaje a la gastronomía gallega, sino también una invitación a disfrutar del mar en cada bocado, con la intensidad justa de picante y la delicadeza de un sofrito bien hecho. Los mejillones tigres rabiosos son perfectos para compartir, para una comida de fin de semana o para sorprender a los invitados con un plato que combina tradición y un toque moderno.