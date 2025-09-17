El gallego Miguel Crunia en la élite de la sumillería de Reino Unido, según 'Harpers Magazine'

La prestigiosa revista especializada Harpers Magazine, ha publicado su lista con el Top 50 Sommeliers 2025, en la que repite el coruñés Miguel Crunia, un año más en la séptima posición. Así, vuelve a ser reconocido en la élite de la sumillería británica.

Un año más Harpers Magazine ha premiado la trayectoria del sumiller gallego situándolo dentro del top 10 de las figuras más relevantes del vino en Reino Unido. Nacido en A Coruña, ha estado sus últimos años en Escocia, donde junto a su pareja Vera Cebotari, dirige la empresa Fíon.

Miguel Crunia, natural de A Coruña, ha vuelto a consolidar su posición en la élite de la sumillería británica al ser incluido, por segundo año, en la prestigiosa lista Top 50 Sommeliers 2025 elaborada por Harpers Magazine.

Un ejemplo más de que el talento gallego no tiene fronteras. Se ha situado, por segunda vez consecutiva, en el puesto número 7, lo que lo coloca entre las figuras más influyentes del vino en Reino Unido.

"Me he despertado hoy con la noticia de haber sido incluido, un año más, en la lista de los Top 50 Sommeliers 2025 que lanza anualmente la revista Harper", ha dicho en su publicación informando sobre el reconocimiento.

El ranking, publicado el 5 de septiembre, reconoce a los profesionales más destacados del sector por su conocimiento enológico, su enfoque innovador, su capacidad de liderazgo, la calidad de sus cartas de vinos, el servicio al cliente y su compromiso con la formación de nuevas generaciones.

Crunia codirige, junto a su pareja Vera Cebotari, Fìon (que significa 'vino' en Gaélico Escocés), un proyecto con base en Escocia que combina distribución de vinos artesanos de España y Portugal con eventos especializados.

Uno de sus mayores hitos es la creación de pop-ups temporales -bares de vino nómadas- que se instalan en colaboración con otros locales del sector. Estas experiencias, centradas exclusivamente en el vino, acercan al público escocés a referencias poco conocidas pero de gran calidad.

"Ha premiado el trabajo que tanto Vera como yo hacemos con nuestros pop-ups y bares de vinos nómadas, con un claro énfasis por poner en valor y dar a conocer la viticultura gallega". continuó en su comunicado.

Durante el último año, muchas de estas experiencias se han centrado en los vinos gallegos, poniendo en valor todas las regiones vitivinícolas en Galicia para dárselas a conocer al público escocés.

Por primera vez, Harpers Magazine ha incluido en su listado a un sumiller que no trabaja en un restaurante o bar de vino especializado, sino en un formato más innovador como el pop-up. Esto supone un reconocimiento al modelo alternativo y creativo impulsado por Crunia y Cebotari.