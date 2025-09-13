El secreto de la gastronomía gallega: "Cuando abres una botella de albariño estás contando una historia"

Jorge Pallarés, director de Marketing de Martín Códax, acudió hace unos meses al IV Foro Económico Español 'La Galicia que viene' para hablar y aportar su visión sobre el potencial de Galicia en diversos ámbitos, desde lo económico hasta lo cultural y gastronómico en la mesa redonda La potencia de la marca Galicia en la gastronomía.

El director de Marketing habló sobre la transformación que ha vivido Galicia en los últimos años hasta posicionarse como uno de los referentes gastronómicos en el país. En el mundo del vino, Martín Códax con Denominación de Origen Rías Baixas es uno de los mejores de España, en parte gracias a la vinculación con la cultura que proyectan en cada botella.

La transformación que ha vivido Galicia en el ámbito gastronómico

Durante el IV Foro Económico Español celebrado en A Coruña, Jorge Pallarés, director de Marketing de la bodega Martín Códax, ofreció una reflexión profunda sobre la transformación reciente de la comunidad gallega en el ámbito gastronómico, vitivinícola y cultural.

Según Pallarés, Galicia ha experimentado en los últimos 15 años una revolución bastante potente que ha cambiado por completo su percepción exterior. "Todos hemos crecido con un conocimiento de que el producto, la materia prima, en Galicia era excelente, pero faltaba ese mimo, esa elaboración que, gracias a una generación como la de Manuel Costiña (presente en la mesa redonda) se ha podido explotar", afirmó.

El director explicó que una nueva generación de profesionales más preparada y con mayor confianza en sí misma ha roto con la visión tradicional y ha logrado convertir a Galicia en un referente internacional.

"Ahora hay 17 Estrellas Michelin, y probablemente 15 de esas 17 hayan sido en los últimos 10 o 15 años. Ha habido una explosión en cuanto a talento, en cuanto a propuestas que son mucho más disruptivas, modernas y de vanguardia que han roto con esa imagen que había de Galicia, quizá más arcaica y más basada exclusivamente en la materia prima", afirmó.

Desde el punto de vista empresarial, Pallarés también destacó que Galicia ha multiplicado por dos su número de turistas en una década, y que el sector agroalimentario gallego está liderado por empresas con identidad propia y productos de alta calidad: "Estrella Galicia como abanderado, pero también existen otros casos, en otros sectores de la alimentación, donde hay empresas líderes y todas con base en Galicia".

En cuanto al valor de la marca Galicia en el mercado del vino, el director de Marketing de Martín Códax fue claro: "No me gusta hablar de caro o barato. Yo prefiero hablar de propuesta de valor. Las cosas tienen que valer lo que realmente valen".

Centrándose en el mundo del vino, ámbito en el que compite la bodega Martín Códax, Pallarés afirma que "Galicia es una región muy fructífera en términos vitivinícolas; en una pequeña extensión de terreno tenemos 5 denominaciones de origen, pero nosotros no podemos competir en los mismos términos ni por volumen ni por costes que una denominación de origen como Rioja o Ribera del Duero".

Una característica típica de Galicia es el minifundio, es decir, la división de la tierra en parcelas pequeñas y dispersas. Esta fragmentación dificulta el uso eficiente de los recursos agrícolas y limita las posibilidades de mecanización, lo que se traduce en menores rendimientos por hectárea en comparación con otras regiones de España, como Castilla-La Mancha o Castilla y León, donde predominan las grandes extensiones de terreno cultivable.

"Somos lo que somos, porque somos de dónde somos"

Pallarés subrayó la importancia del relato asociado al producto: "A la hora de abrir una botella de vino no estamos solo probando el producto que hay detrás. Nosotros intentamos que un consumidor cuando abra una botella de Martín Códax esté abriendo un pequeño pedacito de Galicia".

"En torno a esto generamos todo nuestro relato, la vinculación al origen y la vinculación al mundo de la cultura como reflejo de la identidad de ser gallegos y lo que eso proyecta no solo en España, sino en el mundo en general", señaló sobre la importancia de conectar con el consumidor a la hora de vender el producto.

Además, lamentó la situación un tanto atípica que vive el mundo del vino en España. "Es el país mayor productor en términos de volumen del mundo, se dice pronto, pero sin embargo vendemos en mercados principales 3 o 4 veces por debajo del precio al que pueda venderse un vino francés o italiano".

Así, argumenta que la marca "España" les penaliza cara a esa propuesta de valor que quieren hacer como vino blanco Rías Baixas.

Para superar esa barrera, explicó que se apoyan en el relato de origen y en la calidad única del Albariño cultivado en Rías Baixas: "Intentamos introducir ese relato donde hablamos de nuestro origen, de nuestro territorio, de nuestro clima, de nuestro suelo y sobre todo hablamos de la atlanticidad, que es algo que nos separa un poco del resto de la península".

"La cultura es el mejor vehículo para expresar el ADN del producto", dijo confiado. "Así como en España ya estamos percibidos como de los mejores vinos blancos, en el resto del mundo empezamos a serlo también", finaliza.