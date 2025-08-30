Iván Mariñas (43), chef gallego, advierte cómo cocinar una rica tortilla de patatas: "100 gr de patata por 1 huevo"

Galicia es el templo de la gastronomía. No importan cuáles sean tus gustos, carnes, pescados, marisco, postres... nada supera a las elaboraciones gallegas de nuestras abuelas. Uno de los grandes manjares es la tortilla de patatas, siendo la de Betanzos (A Coruña) la más conocida de esta tierra.

Diferentes chefs gallegos comparten recetas en redes sociales. Uno de ellos es Iván Mariñas, (coruñés que trabaja en Ourense), finalista de Masterchef 8 y presentador de Estache Bo! en la Televisión de Galicia. Entre sus platos sorprendió con los trucos para conseguir una perfecta y cremosa tortilla de patatas, y hoy te contamos cuáles son.

"El secreto está en que haya más huevo que patata"

"¿La tortilla siempre se te rompe, queda cruda por dentro, o peor aún, te queda más seca que la suela de un zapato? ¡Tranquilo, no es tu culpa! Nadie nace sabiendo", señala el cocinero en la descripción de su vídeo, mientras nos ofrece unas imágenes de una tortilla súper cremosa.

Así, Mariñas opina que el problema está en no conocer los mejores trucos para conseguir una buena tortilla de patatas y sorprender a todos los comensales que la prueben. El chef deja bastante claro el paso a paso en la elaboración de uno de los mayores manjares de nuestra gastronomía.

"Pela y corta las patatas Mona Lisa o Kennebec en láminas irregulares para conseguir diferentes texturas". Lo ideal es que no sean ni muy finas ni muy gruesas, por lo que no te cortes en dedicarle tiempo a cortar de la forma correcta tus patatas, porque lo agradecerás.

Una vez que las tengas preparadas, llega el momento de calentar abundante aceite en la sartén, pero hazlo a fuego medio. "Fríe las patatas a fuego suave tapando la sartén, para terminar a fuego fuerte y sin tapa", apunta Iván sobre este paso.

Mientras las patatas se cocinan, es el momento de preparar los huevos. "Lo único que tienes que saber es que los huevos se salan y se baten en el último momento", un truco muy importante a tener en cuenta.

Además, también indica que, aunque la proporción de huevos necesarios depende un poco de su tamaño, la referencia es "100 gr de patata por 1 huevo grande".

"El secreto está en que haya más huevo que patata", señala Mariñas. "Añade directamente las patatas escurridas e integra todo para dejar reposar entre 5 y 10 minutos".

Llega el paso final: "En una sartén antiadherente, pon un poquito de aceite, vierte la mezcla y cocina a fuego bajo". Ya casi está hecha: "Pon a fuego fuerte la sartén y el mínimo de aceite para que en unos 30 segundos por cada lado puedas disfrutar de uno de los placeres de la vida", finaliza el chef Iván Mariñas en su vídeo.