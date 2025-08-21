Un asturiano alucina con un bar de carretera de Galicia donde se come en la cocina: "Está a reventar"

El creador de contenido Senén Morán cuenta su experiencia en un emblemático bar de carretera

El turismo gastronómico vive su mejor momento. Cada vez más viajeros eligen destinos basándose en la calidad y la experiencia culinaria, y en eso Galicia tiene mucho que ofrecer.

La gastronomía gallega es ampliamente conocida y apreciada tanto en España como a nivel internacional. Su fama se debe a la calidad de sus productos, así como a la riqueza de sus platos tradicionales.

Comida casera y tradicional

Dicen que en los bares de toda la vida se come como en ningún otro sitio, y Senén Morán lo sabe bien. El creador de contenido aprovechó su viaje a Galicia para descubrir un emblemático bar de carretera.

La Taberna de Montse es un afamado establecimiento de Orrea (Lugo). Se encuentra en la carretera N-640, a 8 kilómetros de Puente Nuevo y Meira, y muy cerca de Vegadeo, Taramundi y toda la comarca de Oscos-Eo de Asturias.

Lo que más llama la atención del lugar es el trato familiar y la peculiar forma de disfrutar la comida. Sentarse en la mesa situada dentro de la propia cocina, junto a los fogones donde Montse atiende personalmente a los comensales, es una experiencia que merece la pena vivir al menos una vez en la vida.

"El sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha. Me lo recomendó un seguidor y acertó de pleno", comenta Senén Morán. "Llegué sin reserva y comí con varios desconocidos, muy majos todos ellos, en la cocina".

El sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha, me lo recomendó un seguidor y acertó de pleno Llegué sin reserva y comí con varios desconocidos, muy majos todos ellos, en la cocina. Os recomiendo llamar antes de ir porque está a reventar. El menú de lunes a viernes está a 14 euros, es algo más caro el finde pero tampoco mucho más; a 18. La ubicación es el Km-50 de la Nacional 640. Recomendación personal mía: por nacional siempre encuentras la comer sitios de locos

El creador de contenido recomienda llamar antes de ir porque "está a reventar". El menú de lunes a viernes cuesta 14 euros, mientras que los fines de semana sube a 18. "Por nacional siempre encuentras para comer sitios de locos", asegura.

Montse ofrece comida casera a todos sus clientes. Hasta el momento la única publicidad de este negocio ha sido el boca a boca, siendo algunas de sus especialidades, el pulpo, el cocido gallego, la caza (jabalí, corzo...) y todo tipo de carnes.

También ofrece comidas por encargo y para grupos o todo tipo de eventos.

"Paramos por casualidad de camino a la costa de Lugo y fue todo un acierto. Montse es absolutamente encantadora y la camarera que nos atendió también", dice una de las más de 1.500 reseñas en Google.

Otro comensal destaca: "Un lugar encantador, la cocina en la mesa tiene un ambiente único, y la comida casera espectacular y abundante. Un gran restaurante. Y las camareras y la dueña, un amor".