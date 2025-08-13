Kombuxa de Xanceda: la fuerza del rural gallego en una botella

La reconocida Casa Grande de Xanceda presenta una nueva bebida: saludable, refrescante y con el carácter inconfundible de Galicia

En el corazón del rural gallego, en Mesía (A Coruña), se encuentra la Casa Grande de Xanceda: una granja ecológica que lleva décadas demostrando que la innovación y la tradición pueden ir de la mano. Con más de medio siglo de historia – desde su fundación en 1968 hasta la incorporación de yogures, quesos, kéfir, mantequilla y muchos otros productos –, Xanceda sorprende ahora con una auténtica revolución refrescante: Kombuxa, una kombucha 100 % ecológica hecha en Galicia.

De vacas felices a kombucha gallega

Kombuxa nace de la experiencia acumulada de Xanceda en la elaboración de fermentados (yogures, kéfir) y de una pregunta tan sencilla como atrevida: “Si hacemos fermentados, ¿por qué no kombucha en Galicia?”. La respuesta llegó en forma de bebida: un fermentado de té verde, con un punto ácido y fresco, que combina un método tradicional con el carácter gallego.

Las variedades iniciales, Maxical Berries (arándanos, moras, frambuesas e hibisco) y Xan Lemmon (zumo de naranja, mandarina y limón), tienen nombres que suenan a Galicia y saben a naturalidad. Cada botella lleva el sello “Hecha en Galicia” y la certificación ecológica de la Unión Europea, un símbolo de orgullo local y calidad.

Kombuxa Maxical Berries. Xanceda

Fermentación lenta, burbuja fina, sabor único

Detrás de la frescura de Kombuxa hay un proceso de fermentación cuidado al detalle. Este se prolonga durante aproximadamente 21 días en grandes fermentadores, donde el té verde, la fruta y el azúcar de caña se transforman – gracias a la acción del “Scoby” (una colonia de bacterias y levaduras) – en ácidos orgánicos, minerales, vitaminas y un contenido de azúcar muy bajo.

Esta fermentación lenta es la clave para conseguir una burbuja muy fina y un sabor ligeramente ácido, fresco y agradable.

Un producto con filosofía y propósito

Kombuxa no es solo una bebida: es un reflejo del compromiso de Xanceda con el medio rural, la naturaleza y las personas. “Dentro de esa botella hay 200 hectáreas en ecológico, 75 de ellas en espacio natural protegido, y 50 personas trabajando… el 62 % de ellas mujeres”, destacan desde la empresa.

Este lanzamiento no es un proyecto aislado, sino coherente con toda la trayectoria de la granja: innovación desde la proximidad, con calidad certificada, responsabilidad social y un fuerte vínculo con el paisaje gallego. Desde sus primeros yogures hasta su más reciente kéfir con café, Xanceda ha sabido innovar sin perder su esencia.

Kombuxa Xan Lemmon. Cedida

Éxito y presencia en el mercado

Lanzada el pasado verano, Kombuxa ha tenido una acogida muy positiva. Las ventas han ido creciendo de forma constante y hoy se puede encontrar en grandes superficies (El Corte Inglés, Eroski Galicia, Froiz, Alcampo Galicia, Carrefour Galicia), así como en tiendas de barrio, bares y cafeterías que buscan ofrecer alternativas saludables y de calidad.

¿El próximo objetivo? Que el sector de la hostelería incorpore Kombuxa como una opción más sofisticada y consciente entre las bebidas sin alcohol.

Versatilidad para todos los momentos

Kombuxa es una bebida versátil. Se puede tomar sola y fría en cualquier estación del año. También es ideal para preparar mezclas creativas: cócteles sin alcohol para celebraciones navideñas, refrescantes combinados para el verano…

Por ejemplo, Maxical Berries combina muy bien con sandía, lima, menta y hielo, mientras que Xan Lemmon puede servirse con hielo y un puñado de frutos rojos para potenciar su frescor. ¿Cuál va a ser tu favorita?