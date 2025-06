Javier Barba, cocinero gallego, rotundo sobre tres ingredientes estrella del desayuno: "Son súper saludables"

Al otro lado de @koiteloeforquita se encuentra Javi, una persona polifacética que, además de dedicarse a la gestión de hostelería, publica vídeos en sus redes sociales sobre diferentes recetas exquisitas en las que muestra el proceso de realización de cada una para hacerlo "más didáctico".

Entre sus historias destacadas tiene una relacionada con los desayunos, y nos hemos puesto en contacto con él para hablar sobre opciones saludables, proteicas, ingredientes que no pueden faltar en las cocinas y, por qué no, alguna receta con la que darnos un buen capricho en algún momento puntual.

Opciones dulces y saladas en el desayuno

Javi, un cocinero apasionado que ha lanzado su propio proyecto basado en una cocina accesible y equilibrada, nos ha hablado sobre diferentes opciones de desayunos riquísimos y saludables, que son fáciles de hacer y que seguro que te encantarán.

Su enfoque destaca por la flexibilidad y el disfrute, más que por las restricciones. "Ingredientes a evitar o no evitar, yo soy de los que piensa que no deberíamos evitar ninguno", comenta Javi. "Es decir, no comer ninguno en exceso, pero si algún día queremos un capricho o algo, pues claro que podemos tomar un poquito de aquello que a lo mejor no es tan saludable”, añade.

Javi apuesta por recetas sencillas, pero nutritivas, que cualquiera puede incorporar en su rutina semanal. Una idea de desayuno para aquellos que no tienen mucho tiempo antes de ir a trabajar por las mañanas, pero que a su vez quieren mantenerse saludables y nutritivos es "un yogur griego ligero o light con un poco de fruta y con chía y avena, porque tienen fibra", explica.

Este desayuno no solo es práctico y fresco, sino que además aporta proteínas y favorece la salud intestinal. "Para el día a día es algo súper fácil, lo puedes dejar incluso hecho la noche anterior en la nevera".

Si eres de los que prefieren desayunos salados, Javi también propone alternativas igual de saludables. Puedes hacer una tostada de pan de cereales con tomate y pavo o jamón serrano "que también es súper saludable y tiene proteínas".

Desayunar bien sin complicarse demasiado

Javi no es solo un cocinero apasionado, es también un comunicador que busca acercar la cocina a quienes no tienen tiempo o experiencia. "Muchas de estas opciones son súper, súper fáciles", asegura, desmontando el mito de que un desayuno saludable, contundente y sabroso requiere horas.

Desde una tostada tradicional con aguacate, salmón y huevo poché hasta otras más contundentes tipo brunch, las posibilidades son inmensas. Respecto al incluir el huevo en alguna receta, dice que "si cueces un huevo cinco minutos, queda la yema líquida. Es un sucedáneo del huevo poché y no hace falta tener técnica".

Para Javi, desde el punto de vista salado, hay tres ingredientes clave que no pueden faltar en la cocina: "aguacate, salmón y huevo". Con estos, se pueden hacer desde huevos revueltos hasta tostas o versiones caseras de huevos benedict. "Son súper saludables esas tres opciones y para mí son los ingredientes estrella en un desayuno".

"Cocinar es lo que te pongas", dice. Incluso recetas que parecen elaboradas como el pan frito con yema, aguacate y salmón pueden estar listas en 10 minutos. Y si se trata de impresionar, un croissant tostado con huevos revueltos cremosos, jamón y aguacate... "quedas genial con tu pareja, con tus padres o con quien sea".

Introducir el pan en el desayuno

Respecto al consumo de pan en el desayuno, según opina Javi, no se trata de si el pan es bueno o malo, sino de la elección consciente que cada uno hagamos. Hay variedades más saludables, como el pan integral o sin sal, frente a opciones más calóricas como el pan blanco común.

"Es mejor tirar hacia unas opciones saludables si vas a tomar todos los días una tostada”, señala, subrayando que el desayuno, al ser la primera comida del día, también es la que más fácilmente se quema con la actividad posterior.

Javi destaca que el desayuno debe aportar energía, ya que marca el inicio del día. Considera que, aunque algunos tipos de pan puedan tener más calorías, estas se queman rápidamente a lo largo del día. "Si quemas una comida, la que vas a quemar es el desayuno", subraya.

Los fines de semana, cuando tenemos más tiempo, Javi invita a crear elaboraciones más creativas sin perder de vista la salud. Destaca una concreta: pan de arroz frito con yema de huevo, aguacate, salmón y vinagre de Módena. Como él mismo dice, "parece que has estado cocinando toda la mañana y se hace en unos minutitos y está súper sabrosa".

"Hola Koiteliños"

Detrás del personaje hay una historia de reinvención. Javi viene del mundo financiero, trabajó en una gran empresa gallega y acabó en el negocio familiar hostelero sin saber nada de cocina: "Entraba y decía, ¿cómo voy a saber cuál es la merma o cómo usar algo sin formación?".

Esa necesidad lo llevó a formarse en Le Cordon Bleu, en Madrid, compaginándolo con su vida laboral y familiar. Hoy crea contenido culinario con el objetivo de enseñar, no solo mostrar. "Yo intento ir enseñando todas las técnicas y pasos para que tú también seas capaz de hacerlo en tu casa", afirma.

Incluso sus platos más "guilty pleasure", como la hamburguesa croissant con cheddar y salsa Big Mac, son pensados desde un enfoque casero y destinado al disfrute gastronómico. En sus palabras: "Te haces el desayuno de los campeones y está increíble".

Con un programa en YouTube en marcha, y planes de sumar colaboradores y marcas, su objetivo es claro: ofrecer recetas tradicionales con un toque original, pero siempre didácticas y realistas.

Así, podría decirse que para Javi cocinar bien es perder el miedo a intentarlo.