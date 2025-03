Así es la receta secreta de mi abuela gallega para elaborar la empanada dulce más deliciosa y saludable

Nada mejor para poner el broche final a una comida que un postre casero de la abuela. El recetario gallego incluye una apetitosa sección de postres a los que es prácticamente imposible resistirse. La tarta de Santiago es todo un emblema en Galicia, el dulce favorito para muchos por su inconfundible sabor a almendra, aunque otro postre que sabe a gloria es la empanada de manzana.

La empanada puede ser salada o dulce. Atún, huevo y tomate es el relleno estrella para muchos, mientras que otros prefieren reservar esta receta típica gallega para el postre. La empanada de manzana es una delicia que las abuelas gallegas han preparado durante generaciones y que a día de hoy goza de la misma popularidad, siendo un auténtico manjar para la gran mayoría.

Súper fácil y económica

Para elaborar platos deliciosos, no es necesario pasar mucho tiempo en la cocina ni tampoco tener mucha mañana. Un ejemplo perfecto es la receta de empanada de manzana que Mónica Prego presenta en su libro O carón do Lume. "Non había horta en Galicia que non tivese unha maceira. No seu tempo, o día de cocer, non faltaba unha empanadiña de mazá no medio dalgunha de carne", apunta en su publicación.

El ingrediente principal es la manzana, un fruto simbólico a lo largo de la historia y absolutamente delicioso. Aporta hidratos de carbono fundamentalmente en forma de azúcares como fructosa, glucosa y sacarosa, y contiene cantidades apreciables de fibra. Posee, además, cantidades importantes de flavonoides diversos como los flavonoles y catequinas, que tiene efectos antiinflamatorios y son antioxidantes.

Hay dulces saludables como esta deliciosa empanada de manzana. Pero, ¿cómo se elabora? Te estarás preguntado. Antes vamos a ver los ingredientes que necesitarás para la elaboración de la masa y para el relleno. Son súper económicos y fáciles de encontrar en el supermercado. Estos son:

Ingredientes para la masa

350 g de harina de trigo del país

100 g de levadura (preferiblemente, natural)

250-200 ml de agua

1 cucharadita de sal

Ingredientes para el relleno

400 g de manzana dulce

2 cucharaditas de azúcar

Mantequilla

Una vez que tengas listos los ingredientes necesarios para elaborar esta empanada de manzana de la abuela gallega, estos son los pasos que deberás seguir para que la receta quede perfecta:

Preparamos la masa para la empanada, mezclando los ingredientes arriba indicados, y la dejamos reposar Picamos las manzanas y las ponemos en una olla con una cucharada pequeña de azúcar. Las cocemos 15 o 20 minutos a fuego suave Calentamos el horno a 210ºC. Untamos el fondo de un reciente para empanadas con un poco de mantequilla, estiramos unos 400 g de masa, bien fina, y cubrimos el fondo de la empanadeira Añadimos la manzana ya cocinada y estiramos la masa que nos queda, también fina, con la que tapamos el relleno y sellamos. Untamos por encima con mantequilla derretida y horneamos a 210º media hora. Cuando se empiece a dorar y casi esté lista, espolvoreamos con una cucharada de azúcar y dejamos la empanada terminar de cocer. Esperamos a que enfríe y emplatamos.

Mónica Prego apunta lo siguiente: "se cambiamos 50 g da fariña de trigo pola de castañas, temos unha empanada máis doce e cun sabor espeical. Hai quen lle pon polo burato un chisco de viño doce para lle dar un sabor diferente". En su perfil de Instagram (@pandebroa.by.monikaprego) puedes ver la receta en formato vídeo: