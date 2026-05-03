Estos son los nueve mejores restaurantes de Ferrol y alrededores, según la guía Macarfi

La Guía Macarfi incluye este año restaurantes de toda Galicia, y entre ellos hay varios de Ferroltera. Aunque el panorama gastronómico de la zona lamenta desde hace unos días el cierre de O Camiño do Inglés, un referente durante los últimos años, Ferrol y sus pueblos de alrededor mantienen muchos lugares atractivos para comer y cenar.

Varios de ellos se han incluido en la guía Macarfi, que hace unos días protagonizó una presentación en el Club Cámara Noroeste como puesta de largo en Galicia. Esta guía fue creada hace diez años por el jubilado catalán Manuel Carrera Fisas, que usa el acrónimo de su nombre (Ma-Car-Fi) para bautizarla.

El ránking de Ferrol y su área de influencia

La guía valora los restaurantes por tres factores: comida, decoración y servicio, pero la puntuación de comida es la que se usa para crear el ránking. En el caso de la zona de Ferrol, el más valorado es A Gabeira, un restaurante reconocido ya desde hace años con un sol de Repsol. De los nueve restaurantes del área de Ferrol incluidos en la guía, seis de ellos están en la propia ciudad departamental. Destaca la representación de Cabanas, con dos de ellos, y la lista la cierra un clásico de Valdoviño.

A Gabeira (Ferrol): 7,8 Modesto (Ferrol): 7,7 Bacelo (Ferrol): 7,7 Labora Brasería (Cabanas): 7,6 O Parrulo (Ferrol): 7,6 Sinxelo (Ferrol): 7,5 Vinoteca O Gaiteiro (Laraxe, Cabanas): 7,5 Casalexo (Ferrol): 7,4 A Taberna do Puntal (Vilarrube, Valdoviño): 7,3

A partir de este 2026, cada año la guía incluirá los mejores restaurantes de Galicia. El restaurante más valorado de la comunidad ha sido en esta edición el Culler de Pau, con un 9,4. Retiro da Costiña es segundo con 9,2 y O'Pazo tercero con 9,1.