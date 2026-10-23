La pizzería de A Coruña que lleva las recetas de Salerno al Agra del Orzán

La tradición gastronómica del sur de Italia tiene un pequeño rincón en A Coruña. San Gennaro, la pizzería que Luigi Citro regenta en la parte baja del Agra del Orzán, no lejos del entorno de Riazor, cumple un año el próximo 19 de octubre con una propuesta que reivindica las recetas de su Salerno natal, el cuidado de las masas y los ingredientes de calidad.

Su objetivo es que cada cliente pueda disfrutar de una experiencia que le transporte hasta Italia sin salir de la ciudad. "Comer nuestra pizza es como hacer un viaje a Salerno o a Nápoles sin coger el avión", explica el responsable del establecimiento.

Luigi acumula 28 años de experiencia en el mundo de la pizza y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en Galicia. Después de trabajar en diferentes pizzerías y probar suerte en otros negocios, decidió volver a lo que mejor conoce. La idea de San Gennaro tomó forma junto a sus socios, a quienes invitó a probar sus elaboraciones durante una jornada de trabajo. La reacción de una de ellas terminó de convencerle de que merecía la pena emprender una nueva aventura gastronómica.

"Se puso a llorar y me dijo que era la primera vez que comía en A Coruña una pizza que le recordaba a cuando había bajado a Salerno", recuerda Luigi sobre aquella degustación. A partir de ahí, el proyecto comenzó a tomar forma hasta convertirse en un establecimiento que combina las pizzas tradicionales con otras especialidades menos habituales en la oferta local.

Uno de los secretos de la casa está en el trabajo previo a cada elaboración. Las masas necesitan entre 48 y 72 horas de fermentación, un proceso con el que buscan conseguir una textura ligera y una mayor facilidad de digestión. "Trabajamos con una pizza de alta digestibilidad", señala Luigi, que defiende una filosofía basada en la tradición y el respeto por las recetas de su tierra. En sus elaboraciones también tienen protagonismo ingredientes como la mozzarella de búfala y el fiordilatte, procedentes de la zona de Campania, además de productos gallegos con los que incorpora sabores locales a algunas de sus creaciones.

La carta incluye diferentes recetas, aunque el responsable recomienda empezar por una margarita o una napolitana para apreciar las características de la masa. Entre las propuestas más personales destaca la pizza San Gennaro, de perfil agridulce, y la Deliciosa, elaborada con chicharrones de A Laracha, queso gallego fundido, mozzarella fiordilatte, tomate San Marzano, Grana rallado y una crema casera de ajo con alcaparras y tomates secos. Esta última creación le permitió competir en el Campeonato de España de Pizza Gourmet, donde consiguió un reconocimiento en 2026. El pizzero presume también de otros galardones obtenidos a lo largo de su trayectoria.

Pero San Gennaro no vive únicamente de la pizza. Luigi reivindica dos especialidades vinculadas a la comida callejera de Salerno: el panozzo, un pan de mayor tamaño elaborado con una masa de fermentación prolongada, y el saltimbocca, una versión más pequeña pensada para comer al paso. Ambos admiten distintos rellenos, desde mortadela hasta combinaciones con queso, pesto y otros ingredientes. A ellos se suma la pizzaccia, una elaboración que combina características de la focaccia y la pizza.

Precisamente, estas tres propuestas serán las protagonistas de la próxima aventura empresarial de Luigi. El responsable de San Gennaro adelanta que prepara la apertura de otro establecimiento en una zona de gran tránsito de A Coruña, concebido para dar más protagonismo al saltimbocca, el panozzo y la pizzaccia. La idea es que los clientes puedan llevarse su comida recién preparada en pocos minutos, con ingredientes frescos y sin renunciar al trabajo artesanal. "Nosotros no somos una moda. Somos el clásico old school, lo de siempre", resume Luigi, decidido a seguir extendiendo la tradición gastronómica de su tierra por A Coruña.