El restaurante a diez minutos de A Coruña en el que se come uno de los mejores cachopos de España

A pocos metros de la playa de Santa Cristina, un restaurante prepara, desde hace años, algunos de los mejores cachopos de España. Y no lo dice cualquiera, sino que lo avalan los resultados del concurso que cada año se celebra en Asturias en busca del mejor cachopo nacional.

Empezaron ganando el primer premio en 2019 y, desde entonces, no han parado: tercer puesto en 2020, finalistas en 2022, mejor cachopo sin gluten del mundo, tercer puesto en el concurso al mejor cachopo del mundo y segundo de España, mejor cachopo vegano en 2024… Y así, año tras año. En la última edición, la de 2026, consiguieron nuevos reconocimientos, entre ellos el de mejor cachopo de Galicia, mejor cachopo a domicilio del mundo y segundo mejor cachopo vegano del mundo.

Ramón Vidal y María Varela son los responsables de este aluvión de premios. “Hay que reconocer que en Asturias se pican un poco con que los mejores cachopos los hagan unos gallegos”, nos confiesa María, que recuerda cómo empezó todo. “Cuando decidimos abrir un restaurante en A Coruña, teníamos claro que debíamos hacer algo especial que nos diferenciase del resto. Ramón y yo íbamos mucho a Asturias y un día me sugirió especializarnos en cachopos”.

Cachopo Vegano Jesús Sánchez

La idea era buena, pero les fallaba un aspecto clave: no habían preparado un cachopo en la vida. A partir de ese momento, María comenzó a buscar a alguien que le enseñase a prepararlos y dio con Ramón Gamonal, de la Sidrería Pichote, en Oviedo.

Tras varios meses sin respuesta, María recibió una llamada: era el cocinero asturiano. “Me dijo que había visto mis mensajes, que había un concurso de cachopos la semana siguiente al que no le dejaban presentarse por haberlo ganado ya todo y que quería que nos presentásemos nosotros”.

La llamada llegó un miércoles. El sábado, María y Ramón estaban en Asturias y, a la semana siguiente, regresaban a Galicia con el primer premio bajo el brazo.

Diez cachopos para elegir, desde el clásico de ternera gallega hasta uno vegano

Quien viene a La Cantina Sixtina lo hace por sus cachopos. Eso sí, hay una gran variedad para elegir. En concreto, diez. El más famoso es el Cachopo Sixtino, el mismo con el que el restaurante consiguió su primer premio. Está elaborado con filete de ternera gallega, chicharrones, queso de Arzúa y grelos.

Otro de los grandes clásicos es el Botticelli, que, además del filete de ternera y el queso de Arzúa, incorpora jamón serrano, setas, pimiento morrón y queso manchego.

¿La última incorporación? El Buonarroti, con higos confitados.

Una de las grandes novedades del restaurante es el Cachopo Vegano. “Está elaborado con un filete de proteína vegana, queso cheddar vegano, pimientos asados, tomate seco y boletus. La verdad es que está buenísimo”, nos reconoce Ramón, que, pese a ser un gran carnívoro, está encantado con esta receta.

Para acompañar estos cachopos, hay otros platos que merece la pena probar, como las croquetas, los choricitos a la sidra o una rica y original ensalada de stracciatella. Eso sí, siempre como acompañamiento de alguno de sus premiados cachopos.