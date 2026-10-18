Mesón Café de Segundo gana por segunda vez el premio a la mejor tortilla de Betanzos (A Coruña)

Betanzos (A Coruña) vuelve a reconocer a Mesón Café de Segundo como referente de su gastronomía. El establecimiento se ha alzado este domingo con el premio a la mejor tortilla de la Semana de la Tortilla de Betanzos, un galardón que consigue por segunda vez en su historia. La propuesta presentada por Sheila Delgado fue la mejor valorada por el jurado, por delante de Bar O Rabel, que quedó en segunda posición, y Adega Lastras, que completó el podio.

La tortilla ganadora obtuvo una puntuación de 26,74 puntos sobre un máximo de 30 en una final marcada por la igualdad entre los establecimientos seleccionados. El jurado tuvo que dedicar un tiempo a deliberar antes de cerrar las calificaciones, en una edición que destacó por la calidad de las elaboraciones y de la materia prima utilizada por los participantes.

El chef con estrella Michelin Luis Veira, presidente del jurado, valoró el nivel de esta convocatoria y aseguró que ha sido una de las ediciones con mayor calidad de los últimos años. Junto a él participaron en la evaluación Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi, y Gorka Rodríguez, de la pulpeira de Melide.

Los integrantes del jurado incidieron en la importancia del producto y en el nivel alcanzado por los finalistas, una circunstancia que contribuye a mantener a Betanzos como uno de los grandes referentes gastronómicos en la elaboración de tortillas. Antes de la final, una cata a ciegas entre los 12 locales inscritos permitió seleccionar a los cinco establecimientos que competirían por el premio.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, fue la encargada de entregar la distinción a Sheila Delgado. La regidora destacó la consolidación de esta cita gastronómica, que sirve para reivindicar una elaboración tradicional estrechamente vinculada a la identidad de la localidad y que ha contribuido a dar a conocer su cocina más allá de Galicia.

Barral también puso el foco en la repercusión de la Semana de la Tortilla para la hostelería y el comercio, así como en su capacidad para atraer visitantes. Además, agradeció la participación de los establecimientos, cuyo trabajo hace que la elección de la mejor propuesta resulte cada vez más complicada.

Doce locales compiten por el reconocimiento gastronómico

La XV Semana de la Tortilla de Betanzos contó este año con la participación de 12 establecimientos: Adega Lastras, Tortilla y Punto, Café Banca, A de Pedro Panadería, Mesón Café de Segundo, Cafetería Yocri, Mesón Avenida, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar O Rabel, La Travesía Vinos y Restaurante ONZE.

La jornada de este domingo permite seguir degustando las elaboraciones en los negocios participantes y votar por la mejor tortilla en la categoría popular. Para facilitar la participación, el Ayuntamiento ha habilitado la aplicación móvil GastroBetanzos, disponible para dispositivos Android e iOS, desde la que se puede consultar información del certamen, registrar las visitas y emitir el voto.

Los usuarios deben escanear los códigos QR asignados a los establecimientos para acreditar que han probado sus tortillas. Quienes completen el recorrido por cinco locales podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas para dos personas en restaurantes certificados con la Marca de Calidad de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, además de lotes de productos promocionales de Coca-Cola. También es posible participar mediante el díptico informativo, sellándolo en cinco de los negocios inscritos.

Jorge Río Cortés repite victoria en la categoría casera

La entrega del premio a Mesón Café de Segundo pone el broche a una semana dedicada a uno de los productos más reconocibles de la cocina betanceira. La programación incluyó también el reconocimiento a la mejor tortilla casera, que recayó en Jorge Río Cortés, ganador por tercera vez en el certamen. En esta categoría, Pablo Tomé Crespo obtuvo la segunda posición e Inés Muller Guevara quedó en tercer lugar.