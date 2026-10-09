Cuatro meses de cocido en A Coruña: los restaurantes ya llenan la agenda para este invierno

Con la llegada del otoño, las conversaciones sobre el cocido empiezan a hacerse un hueco en las agendas de los coruñeses. Las comidas de amigos, las reuniones familiares y los encuentros de grupos comienzan a buscar fecha para uno de los platos más vinculados al invierno, mientras los restaurantes especializados empiezan a preparar una temporada que, según las primeras reservas, vuelve a apuntar alto.

En algunos establecimientos de A Coruña, además, la campaña ya ha comenzado. Aunque enero, febrero y marzo siguen siendo los meses fuertes, la demanda se adelanta cada vez más y obliga a los restaurantes a mover con antelación sus agendas para las jornadas más solicitadas, especialmente cuando se acercan las fechas del Carnaval.

Uno de los establecimientos que ya nota ese movimiento es Casa Matilde. Su responsable, Víctor Miranda, explica que las fechas más importantes de la temporada ya concentran un buen número de reservas. "Para las fechas importantes ya tenemos muchas reservas", señala.

La previsión del restaurante para esta campaña es además optimista. El inicio de la temporada está siendo fuerte y Miranda considera que el ritmo actual permite pensar en un invierno al menos tan bueno como el anterior. "Este mes ya empezamos fuertes, creo que va a ser una temporada igual o superior a la pasada", asegura.

En Casa Matilde mantienen la importancia del producto y de una elaboración sin prisas como algunas de las claves para conseguir un buen cocido. Para Miranda, no hace falta complicar una receta que forma parte de la tradición gastronómica gallega: "Un buen cocido solo necesita buen producto, mucha paciencia y mucho cariño, como todo en la cocina".

La.Con.Fusión ya tiene reservas para grupos de 80 personas

En La.Con.Fusión también llevan semanas preparando la temporada. Manuel Souto Linares explica que el restaurante comenzó a trabajar con las reservas de cocido ya en noviembre, aunque reconoce que la parte más intensa de la campaña llegará posteriormente, con enero, febrero y marzo como los meses principales.

El adelanto responde, en buena medida, a la demanda de los propios clientes. "Nosotros la verdad que empezamos en noviembre ya con ellos, aunque la época fuerte es en enero, febrero y marzo, pero por petición popular, como se dice, pues ya empezamos mucho antes", explica Souto Linares.

La agenda empieza a reflejar ese interés. Entre las reservas que ya tienen cerradas figura una especialmente numerosa: un grupo de 80 personas tiene previsto acudir el 30 de enero. Además, el restaurante ya está recibiendo peticiones para varios días de febrero que coinciden con las jornadas de mayor actividad del Carnaval.

"Hay reservas importantes, como por ejemplo una de 80 para el 30 de enero, varios días de febrero que deben de ser los días fuertes de Carnaval y vamos empezando a mover el tema", explica el responsable de La.Con.Fusión.

Todavía queda por determinar el precio definitivo de los menús para esta temporada, aunque desde el restaurante apuntan a que no debería experimentar grandes variaciones respecto a lo que venían pagando los clientes. "El precio no sabemos este año cuánto va a ser, pero no va a variar mucho de eso", señala Souto Linares.

Así, mientras el frío empieza a instalarse en A Coruña, los restaurantes especializados ya miran hacia los próximos meses con las agendas en marcha. El cocido volverá a tener su temporada fuerte entre enero y marzo, pero quienes quieran sentarse a la mesa en las fechas más solicitadas tendrán que empezar a reservar con antelación. En Casa Matilde y La.Con.Fusión, al menos, la campaña de 2026 ya ha comenzado a coger ritmo.