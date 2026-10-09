Los cruasanes Waka Waka de Habaziro y el café coruñés Veracruz conquistan a Shakira en Madrid

Galicia también está presente en los conciertos de Shakira en Madrid. Y lo hace con sabor coruñés, gracias a los cruasanes Waka Waka de Habaziro y al café de Veracruz, dos firmas de A Coruña que han conseguido llegar hasta Macondo Park, el recinto que acoge las actuaciones de la colombiana. Tanto es así que este jueves recibieron una visita muy especial: la de la propia cantante.

Shakira se acercó al puesto de Habaziro para probar algunas de las propuestas que las marcas coruñesas han preparado con motivo de los conciertos. Entre ellas, su café de Veracruz y las piezas especiales de Habaziro, que ha bautizado como cruasanes y postres Waka Waka para la ocasión.

La visita ha llenado de ilusión a ambas firmas, que compartieron el momento en sus redes sociales. "No hay mejor manera de recargar pilas para este último fin de semana. Millones de gracias a Shakira y su equipo por visitarnos en el Macondo Park y probar nuestro cafetazo Café Veracruz y nuestras piezas especiales de este evento", publicaron.

Además, reconocieron que, después de este encuentro, están "más que activos" para afrontar el cierre de la gira en la capital. La colombiana, que ha ofrecido una larga tanda de conciertos en Madrid, anunció en los últimos días una última actuación para el 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad.

"Galicia presente en el Macondo Park! Lets goooo!", concluyeron en una publicación acompañada de varias fotografías que dejan ver algunas de las creaciones que han llevado hasta Madrid. En ellas aparecen sus clásicos cruasanes rellenos y también los dulces diseñados especialmente para la ocasión.

Una pequeña muestra de cómo dos marcas coruñesas han conseguido hacerse un hueco en uno de los grandes acontecimientos musicales de la capital y, de paso, conquistar el paladar de una estrella internacional.