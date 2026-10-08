A Coruña abre las inscripciones para el Concurso de Tapas Picadillo, que se celebrará en noviembre

A Coruña volverá a convertirse en noviembre en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía con la celebración del XXII Concurso de Tapas Picadillo, una cita que reunirá propuestas tradicionales e innovadoras de los establecimientos hosteleros de la ciudad. El certamen se desarrollará del 20 al 29 de noviembre, aunque los locales interesados en participar ya pueden formalizar su inscripción.

El Concello ha abierto este jueves 8 de octubre el plazo para apuntarse a una nueva edición del considerado concurso gastronómico más antiguo de Galicia. La iniciativa busca impulsar la actividad hostelera, dar visibilidad al producto de proximidad y promocionar A Coruña como destino gastronómico.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de mantener este tipo de propuestas para el sector. "El Concurso de Tapas Picadillo es una iniciativa fundamental para dinamizar y celebrar la gran oferta gastronómica de esta ciudad, que debe ser protegida y reivindicada, algo que tenemos muy claro desde el Gobierno municipal", señaló.

Cómo participar en el concurso

Los establecimientos interesados tendrán hasta el próximo 21 de octubre para inscribirse. La participación es gratuita y el trámite deberá realizarse mediante el formulario habilitado en la página oficial del certamen.

Los locales que formen parte de esta edición recibirán material promocional para identificar su participación, así como folletos con los establecimientos inscritos y las diferentes rutas de tapeo. También dispondrán de códigos QR para que los clientes puedan votar por sus propuestas favoritas.

Como en años anteriores, el concurso contará con dos categorías gastronómicas principales:

Tapa Recetario Picadillo : propuestas inspiradas en recetas tradicionales gallegas recogidas en La cocina práctica, la obra del histórico gastrónomo coruñés Picadillo.

propuestas inspiradas en recetas tradicionales gallegas recogidas en La cocina práctica, la obra del histórico gastrónomo coruñés Picadillo. Tapa Creativa: elaboraciones que destaquen por su innovación técnica y culinaria.

En ambos casos, las tapas deberán prepararse de manera artesanal, dando prioridad a los productos de proximidad y de temporada. Su precio estará comprendido entre los 3 y los 6 euros.

Premios de hasta 1.000 euros y formación gastronómica

El certamen reconocerá las mejores elaboraciones con tres premios. La Mejor Tapa Creativa y la Mejor Tapa Recetario Picadillo recibirán cada una 1.000 euros y un diploma acreditativo, mientras que la propuesta ganadora de la Votación Popular obtendrá 500 euros y su correspondiente diploma.

Una de las novedades de esta edición estará dirigida a los profesionales de los establecimientos ganadores. Además de la dotación económica, los vencedores de las dos categorías principales recibirán un curso de Cocina Innovadora en el Basque Culinary Center, situado en San Sebastián y especializado en formación e investigación gastronómica. Cada curso está valorado en 1.000 euros.

El público volverá a tener también un papel protagonista, ya que podrá elegir su tapa favorita mediante el sistema de votación popular. Además, se habilitarán premios para las personas que participen en las votaciones, cuyos detalles se darán a conocer a través de la web del concurso.