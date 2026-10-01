El restaurante escondido cerca de A Coruña donde Perú y Galicia se encuentran en un mismo plato

“Perú tiene una de las mejores gastronomías y Galicia uno de los mejores productos del mundo… Muy mal se nos tenía que dar para no hacer algo rico”. Quien nos hace esta sencilla y lógica afirmación es José Carlos Anchorena, cocinero y propietario de Lima Fusión, un restaurante en Perillo con una apuesta muy original: cocina peruano-gallega.

José Carlos, que nació en Lima, salió de Perú con su mujer hace más de veinte años. Empezó entonces un peregrinaje que lo llevaría por medio mundo hasta que, hace nueve años, aterrizó en la Costa da Morte, se enamoró de Galicia y decidió quedarse.

Tras diferentes aventuras en las cocinas de algunos de los restaurantes más conocidos de la zona, decidió montar un negocio propio. “Estamos en una calle con poco tránsito, de un solo sentido y, además, con obras alrededor… Nadie daba un duro por esto, pero aun así me lancé”, recuerda José Carlos.

Para compensar la ubicación poco visible de su restaurante, el cocinero, formado en Le Cordon Bleu de Lima, decidió apostar por una cocina muy reconocible, con el mejor producto gallego y recetas clásicas de la gastronomía peruana como punto de partida. De esta forma, ha conseguido crear una propuesta poco habitual en la zona´.

Uno de los platos de cocina peruano - gallega del restaurante Jesús Sánchez

Del ceviche a los mejillones: así es la carta de Lima Fusión

La carta de Lima Fusión es tan apetecible que cuesta decidirse por un plato. Sin duda, es imprescindible probar una de las causas, ese clásico peruano elaborado a base de patata amarilla prensada y aliñada, que se sirve fría y admite diferentes rellenos. Una de las más llamativas es la causa achorada, que viene rellena de atún y langostinos, acompañada de ceviche de pescado y chipirones crujientes.

Fundamental también el ceviche, que elaboran con una leche de tigre casera, muy cremosa, y corvina fileteada al momento para darle la máxima frescura al plato. Es un ceviche de mucha categoría, de esos que te transportan directamente a las cocinas de Perú.

Otro de los platos que resumen bien la propuesta del restaurante son los mejillones, que vienen directos de Lorbé y se preparan con una crema de ají amarillo, mejillones ahumados y un picadillo de cebolla, ajo, tomate, choclo... Una versión muy personal de los choros a la chalaca, un plato típico peruano elaborado tradicionalmente con mejillones y un picadillo de cebolla, tomate, choclo y ají, pero llevado aquí a su versión más gallega.

Y la cosa no acaba ahí. En el postre también podrás disfrutar de algunos dulces peruanos, todos caseros, como el pie de limón o la crema volteada, una especie de flan. “A mayores, consigo frutas exóticas y preparamos tartas de queso al horno con esas frutas”, nos cuenta José Carlos.

Al final, eso es precisamente Lima Fusión: una cocina que parte del recetario peruano, pero que aprovecha sin complejos el producto gallego que José Carlos tiene ahora a su alcance y que, tras muchos años trabajando aquí, conoce a la perfección. Dos cocinas muy distintas en origen, pero con suficiente personalidad como para entenderse bien cuando se juntan en un mismo plato.