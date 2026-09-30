O’Culto reabre este viernes en A Coruña con nuevas propuestas gastronómicas

O’Culto volverá a abrir sus puertas este viernes 2 de octubre en A Coruña. El espacio situado en el número 26 de la calle Panaderas inicia una nueva etapa con novedades en su oferta gastronómica y recuperando algunos de sus planes habituales, desde los tardeos hasta las retransmisiones de fútbol en pantalla gigante.

La reapertura incorpora tres nuevos conceptos gastronómicos. Recado estará dedicado a la cocina mexicana, mientras que Kumo asumirá la propuesta japonesa con una oferta que prestará especial atención tanto al sabor como a la presentación.

La tercera incorporación será Jarana, concebida como la alternativa más desenfadada del espacio, con combinaciones de sabores más atrevidas. Las tres novedades convivirán con propuestas que ya formaban parte de O’Culto.

Entre ellas regresarán los arroces de Miguelito, los cachopos de Cantina Sixtina y las especialidades de Da Terra, esta última centrada en los sabores y el producto local. El modelo permite así reunir diferentes tipos de cocina en un mismo espacio y combinarlos en una misma mesa.

Tardeos, fútbol y parque infantil

La nueva etapa de O’Culto mantendrá también su apuesta por ofrecer alternativas más allá de las comidas y las cenas. El establecimiento recuperará sus tardeos, además de una programación con música y copas para prolongar la jornada después de comer. Además, la cervecería del local volverá a funcionar como punto de encuentro para seguir los principales partidos de fútbol en pantallas gigantes.

O’Culto dispone también de un parque infantil para los más pequeños. La intención es que las distintas zonas puedan funcionar de manera independiente y permitan utilizar el establecimiento para planes diferentes, desde una comida o una cena hasta una celebración, un tardeo, una copa o una jornada de fútbol.