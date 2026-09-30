A Coruña suma un nuevo restaurante de comida asiática en la plaza de Pontevedra

La oferta de restaurantes de comida asiática no deja de crecer en A Coruña. Hace poco menos de un mes, la cadena de restaurantes UDON abría las puertas de su primer local en la ciudad, situado en el número 2 de la plaza de Pontevedra.

En la página web del restaurante indican que su oferta gastronómica abarca ramen y noodles recién hechos y arroces llenos de sabor.

Hasta ese momento, la franquicia contaba con otro establecimiento en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela. Para su llegada a A Coruña, la compañía ha apostado por un local de más de 200 metros cuadrados en un edificio catalogado, cuya reforma ha sido ejecutada por el grupo Desarrolla.

La intervención supuso todo un reto para el equipo encargado de transformar el espacio, tal y como explicaba la propia compañía a través de una publicación en sus redes sociales. El objetivo era convertir el inmueble en un restaurante contemporáneo y acogedor, haciendo convivir la identidad actual de UDON con la piedra y el carácter del edificio original.

"Madera, luz cálida, texturas y una ejecución especialmente cuidada dan forma a un espacio pensado para recibir a 64 comensales y hacer que la experiencia empiece mucho antes de sentarse a la mesa", señalan desde Desarrolla.

Tras el resultado final se encuentra también un complejo trabajo de adecuación e instalaciones. Los diferentes equipos tuvieron que integrar todos estos elementos en el espacio para conseguir que quedasen prácticamente ocultos y no alterasen la estética del restaurante.

De esta forma, UDON se suma a la creciente oferta de establecimientos de cocina asiática de A Coruña con un local que combina la imagen de la cadena de comida con algunos de los elementos originales del edificio.