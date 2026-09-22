Habaziro y La Ibi se unen para crear algo nuevo en A Coruña: "Se vienen cositas..."

Habaziro y La Ibi se han unido para crear algo nuevo. Así lo han dejado caer en redes sociales Pablo Morales y Gonzalo Gallego, que han compartido que están trabajando juntos en un proyecto que todavía mantienen bajo llave. Y, aunque todavía no sabemos exactamente qué es, una cosa tenemos clara: va a estar bueno seguro.

Lo que sí sabemos es que se juntan dos de los nombres más conocidos de A Coruña cuando hablamos de cosas dulces. Por un lado, Habaziro, convertido ya en todo un referente de los croissants y la repostería. Por otro, La Ibi, una de esas heladerías que forman parte de la historia reciente de la ciudad y que cada verano vuelve a llenar A Coruña de helados artesanales.

Y Habaziro, además, está teniendo unas semanas de lo más movidas. Hace pocos días se conocía que Pablo Morales llevará el cátering del tour de Shakira en Madrid, haciendo llegar su repostería hasta la mismísima cantante colombiana. Vamos, que puede que mientras estás leyendo esto Shakira se esté comiendo uno de sus famosos croissants.

La Ibi tampoco necesita demasiada presentación para los coruñeses. Es uno de esos clásicos que todos conocemos y que, además de sus helados, hace poco sorprendía incluso con una línea de ropa con el sello de la marca.

Ahora toca esperar para saber qué han preparado juntos. ¿Serán croissants con helado dentro? ¿Un helado con sabor a croissant? ¿O algo que no tenga nada que ver con ninguna de estas dos cosas?

Puede ser cualquier cosa. Porque aunque Habaziro se haya hecho especialmente conocido por sus croissants, lo cierto es que en repostería lo bordan prácticamente todo.

De momento, Pablo y Gonzalo no sueltan prenda. Así que solo queda esperar. Y, teniendo en cuenta quién está detrás, seguro que merece la pena la espera.