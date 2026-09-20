Coristanco (A Coruña) afronta una cosecha de la patata todavía por definir: "Estamos apenas con un 10% de recogida y los datos son buenos"

La campaña de la patata ya ha arrancado en la provincia de A Coruña y lo hace con unas primeras sensaciones positivas entre los productores y empresas vinculadas al sector. La recogida se encuentra todavía en una fase inicial, por lo que aún es pronto para hacer un balance definitivo, pero los primeros kilos que están saliendo de las fincas apuntan a una temporada con buenos resultados, aunque marcada por las condiciones meteorológicas de los últimos meses.

En Casa Tella explican que actualmente apenas han recogido alrededor del 10% de su producción, por lo que todavía queda buena parte de la campaña por delante. "Estamos apenas con un 10% de recogida y los datos son buenos", señalan desde la empresa, que reconoce, eso sí, que la climatología ha tenido consecuencias sobre el tamaño de algunas de las patatas.

Ese menor calibre es uno de los aspectos que está condicionando la campaña. Las condiciones registradas durante el ciclo de cultivo han repercutido en el desarrollo del producto, aunque por ahora no están impidiendo que los resultados sean satisfactorios. Desde Casa Tella califican las primeras cifras de "bastante buenas" y confían en que el avance de la recogida permita mantener estas sensaciones durante las próximas semanas.

El calendario de recolección todavía es amplio. En esta empresa, ubicada en el entorno de Coristanco, calculan que los trabajos podrían prolongarse hasta finales de octubre. La fecha exacta dependerá, como es habitual, de cada explotación y de la evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que todavía quedan varias semanas para completar una campaña que acaba de echar a andar.

Diferencias entre las patatas tempranas y las de tarde

En Agropecuaria Nela, también vinculada a la producción de patata en la zona, apuntan a una diferencia significativa entre las plantaciones tempranas y las de tarde. Según explican, estas últimas han registrado una producción inferior, especialmente en aquellas parcelas que dependen exclusivamente de las precipitaciones.

"Tuvimos menos producción de las de tarde que de las de temprano", explican desde la empresa, que relaciona esta diferencia con el agua disponible durante el cultivo. Las plantaciones de secano "no produjeron igual" que las de regadío al no contar con el aporte adicional de agua, una circunstancia que se ha dejado notar en el resultado final.

Las patatas tempranas, en cambio, han ofrecido un comportamiento más favorable y llevan ya varias semanas llegando al mercado. De hecho, desde Agropecuaria Nela apuntan que la patata nueva comenzó a estar disponible "hace un mes y pico", por lo que el producto de esta temporada ya puede encontrarse en los establecimientos.

La llegada de la nueva cosecha se está produciendo, por tanto, de manera progresiva. Mientras algunas explotaciones ya han terminado sus trabajos, otras, especialmente las que tienen variedades de recogida más tardía, todavía tienen buena parte de la producción en el campo.

Coristanco afronta una campaña todavía por definir

En Coristanco, uno de los principales puntos de referencia de la producción de patata en Galicia, el sector mantiene por ahora cierta cautela a la hora de poner cifras a la campaña. Patacas Prado, empresa dedicada a la producción y al envasado, explica que todavía resulta complicado establecer un balance global debido a que la recogida continúa avanzando.

La actividad de las empresas de la zona está estrechamente ligada a la llegada del producto desde las explotaciones. En estos momentos, los almacenes comienzan a llenarse con las patatas procedentes de los agricultores con los que trabajan, al mismo tiempo que continúa la recolección en las fincas

Por ello, las próximas semanas serán determinantes para comprobar si las buenas impresiones de los primeros trabajos se mantienen cuando avance la cosecha y se incorpore una cantidad mayor de producción. También permitirá comprobar hasta qué punto la diferencia entre regadío y secano y el menor tamaño observado en algunas parcelas termina afectando al volumen final.

La campaña llega así a mediados de septiembre todavía en sus primeros compases. "Estamos apenas con un 10% de recogida y los datos son buenos", apuntan desde Casa Tella, una fotografía que resume el momento actual del sector: todavía queda mucha patata por sacar de la tierra, pero las primeras impresiones son favorables.

Con la recolección prevista hasta octubre en algunas explotaciones, Coristanco y su entorno afrontan las próximas semanas pendientes del tiempo y del rendimiento de las parcelas, dos factores que terminarán de decidir el balance definitivo de una campaña que, por ahora, deja buenas sensaciones pese a un calibre algo más reducido en parte del producto.