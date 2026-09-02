La Festa do Lúpulo regresa a Betanzos (A Coruña) del 11 al 13 de septiembre

Betanzos acogerá del 11 al 13 de septiembre la Festa do Lúpulo, una celebración que busca recuperar y acercar al público la historia de un cultivo profundamente vinculado a la comarca. La cita combinará durante tres días gastronomía, cultura cervecera, música y actividades relacionadas con la cosecha.

La programación se ha presentado este miércoles en el Museo Mundo Estrella Galicia (MEGA), en A Coruña. La iniciativa está impulsada por los hosteleros Lolo Mosteiro y Patricia Roel, de A Artesa da Moza Crecha, y cuenta con la colaboración del Concello de Betanzos y la Deputación da Coruña, además de la participación de Lupia, la cerveza de Corporación Hijos de Rivera elaborada exclusivamente con lúpulo gallego.

La idea, explican sus organizadores, nació precisamente de su relación con Betanzos, la gastronomía y un producto que durante décadas ha formado parte de la historia de la zona.

"Esta fiesta surgió de la idea de no hacer una fiesta de la cerveza, sino una exaltación", explica Lolo Mosteiro. El objetivo era unir gastronomía, cerveza y cultura y, al mismo tiempo, recuperar el vínculo de Betanzos con las plantaciones de lúpulo.

Una verbena para celebrar el final de la cosecha

La fecha tampoco es casual. La celebración coincide con el final de la cosecha del lúpulo y pretende recuperar, de alguna manera, el espíritu de las antiguas fiestas que se organizaban al terminar los trabajos del campo.

"Es como una verbena para celebrar el buen año de cosecha del lúpulo", resume Mosteiro, que destaca también la vinculación de su establecimiento con el producto local y con Lupia. De hecho, en su menú degustación, la primera cerveza del maridaje es precisamente esta, una elección que aprovechan para explicar a los clientes la historia del lúpulo y su relación con Betanzos.

La propia celebración ha permitido a sus organizadores descubrir hasta qué punto este cultivo permanece en la memoria de los vecinos. Patricia Roel recuerda que fue especialmente durante la primera edición cuando fueron conscientes de esa dimensión.

Personas mayores de la localidad se acercaron entonces para contarles sus experiencias y recordar los años en los que acudían a los campos de lúpulo. "Nos dimos cuenta de que realmente la fiesta tenía más importancia de la que nosotros le habíamos dado", señala.

Del campo a la gastronomía

La programación comenzará el viernes 11 de septiembre con la apertura de la feria y una primera jornada marcada por la música. Entre las actuaciones previstas se encuentra Ulex, además de una sesión de DJ Kimi que se prolongará hasta la madrugada.

El sábado, la actividad comenzará con una visita guiada a los campos de lúpulo y a la propia cosecha, una oportunidad para conocer de cerca cómo se cultiva uno de los ingredientes esenciales de la cerveza y el trabajo que existe detrás de su producción.

La gastronomía será otro de los ejes de la fiesta. Habrá actividades relacionadas con la cultura cervecera y showcookings, entre ellos uno protagonizado por el chef Iván Domínguez, en el marco de la campaña A Paisaxe que Sabe de la Deputación da Coruña.

La música gallega tendrá también un peso importante. La programación contará con grupos de gaitas y actuaciones como la de Familia Caamagno, además de otras propuestas que buscan vincular la fiesta con la cultura y la identidad gallegas.

Producto, territorio y turismo

La portavoz del BNG en la Deputación da Coruña, Avia Veira, destacó durante la presentación el encaje de la celebración dentro de la estrategia turística provincial, especialmente por su capacidad para mostrar no solo el producto final, sino todo lo que existe detrás de él.

Veira destacó además el carácter transversal de una celebración que combina gastronomía, música, cultura y territorio. "Cremos que esta festa é moi redonda, é moi verbena, pero é tamén orgullo de Betanzos e de toda a súa comarca", afirmó.

La representante provincial puso también el foco en las posibilidades que ofrece el lúpulo como elemento diferenciador para atraer visitantes: "Estamos falando de atraer turismo desde a diferenza, desde o que buscamos todas e todos cando viaxamos: buscar algo que non atopas noutro sitio".

El lúpulo, un cultivo ligado a Galicia

La fiesta se enmarca también en el trabajo desarrollado durante los últimos años para recuperar y promocionar el cultivo del lúpulo en Galicia. Corporación Hijos de Rivera trabaja junto a investigadores y agricultores locales para impulsar su presencia en el campo gallego a través de la iniciativa Cosecha de Galicia.

De este proyecto nació Lupia, elaborada con lúpulo 100% gallego cultivado en la provincia de A Coruña y estrechamente vinculada a cada nueva cosecha.

"Para Lupia, el lúpulo es mucho más que uno de los ingredientes esenciales de la cerveza, es nuestro vínculo con la tierra y con Galicia", señala Ramón de Meer, director de Marketing de Hijos de Rivera Iberia, quien destaca que la celebración permite también mostrar el trabajo que existe detrás de cada cosecha y reivindicar un cultivo ligado a la identidad cervecera gallega.