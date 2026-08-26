El restaurante que empezó en un puesto del mercado y ahora brilla en la Guía Michelin: "Está siendo increíble"

Lolo Mosteiro y Paula Martínez, responsables de A Artesa da Moza Crecha, en Betanzos (A Coruña), nueva incorporación a la Guía Michelin A Artesa da Moza Crecha

La hostelería gallega vuelve a estar de enhorabuena: A Artesa da Moza Crecha, en Betanzos (A Coruña) acaba de hacerse un hueco entre los favoritos de la Guía Michelin, sumándose al selecto grupo de establecimientos gallegos reconocidos por la prestigiosa guía. Un reconocimiento que no llega por casualidad, sino como recompensa a diez años de trabajo, esfuerzo e ilusión de Lolo, Paula y todo su equipo.

Una historia que comenzó en 2016, con un pequeño puesto en el Mercado de Abastos de Betanzos, y que fue creciendo paso a paso hasta la apertura del restaurante en 2021. Ahora, en 2026, aquel proyecto que nació con ganas de hacerse un hueco en la gastronomía gallega alcanza uno de sus grandes hitos: entrar en la Guía Michelin.

"Es un reconocimiento que se agradece muchísimo"

A Artesa da Moza Crecha, en Betanzos (A Coruña), nueva incorporación a la Guía Michelin artesadamozacrecha.com

Diez años de trabajo, una filosofía propia y un proyecto que nunca nació con la mirada puesta en reconocimientos. Así ha llegado A Artesa da Moza Crecha, en Betanzos, hasta la Guía Michelin.

Para Lolo Mosteiro y Paula Martínez, quienes dirigen el restaurante, la noticia ha supuesto una alegría enorme, aunque reconocen que no era uno de sus objetivos a conseguir: "No nos lo esperábamos porque la verdad es que no lo buscamos", explica Paula. "Si nos viene el reconocimiento es genial, pero nosotros tenemos una línea personal muy definida, un ADN muy definido, y como que no buscamos, pero es un reconocimiento que se agradece muchísimo y que estamos contentísimos por él".

El camino hasta aquí comenzó hace diez años, cuando pusieron en marcha el proyecto en un puesto del Mercado de Abastos de Betanzos. Desde allí fueron creciendo, primero con una Gastroteca y, finalmente, con el restaurante actual, que abrió sus puertas en 2021. Una evolución que creció sin prisas y manteniendo siempre la esencia con la que empezaron. "El proyecto lo empezamos en 2016, de hecho cumplimos ahora diez años", recuerda Lolo.

Una década después, aquella apuesta se traduce en uno de los reconocimientos más importantes de la gastronomía internacional.

Comedor de A Artesa da Moza Crecha, en Betanzos (A Coruña) artesadamozacrecha.com

La llegada a Michelin, además, tuvo ese punto de misterio propio de la guía. Los inspectores visitaron el restaurante sin identificarse y fue posteriormente cuando el equipo recibió la noticia. "Les gustó la experiencia, lo que fue el local, la atención, la filosofía... y luego nos lo comunicaron por mail", cuenta Lolo. Después llegaron las llamadas, el envío de fotografías y las preguntas sobre el resto del equipo.

Así, Michelin se suma a otras guías y reconocimientos que ya forman parte de la trayectoria del restaurante. "Estamos en la Macarfi, en la Repsol, en Le Guide du Routard, que es una guía que nos trae muchísimos clientes franceses", señala Paula.

En la cocina, ofrecen menús degustación y carta, pero su apuesta pasa principalmente por el menú degustación, que representa alrededor del 90% de su propuesta y que les permite cocinar con el producto disponible en cada momento. "No decimos lo que hay en el menú porque puede cambiar de una semana a otra según lo que hay. Nosotros no exigimos al contorno, sino que nos adaptamos a él, tanto al pescado como a los alimentos de tierra. La ganadería ya es un poco más fija", explica Paula.

Platos de A Artesa da Moza Crecha, en Betanzos (A Coruña) artesadamozacrecha.com

Su filosofía es clara: no imponer al producto, sino adaptarse a él y ofrecer, siempre, producto fresco, de temporada y de proximidad.

Y esa búsqueda de una experiencia diferente también se refleja en la sala. Aunque el espacio podría acoger a unos 50 comensales, trabajan con un máximo de 30. "Queremos que sea como esa casa de comidas antigua que primaba tanto el trato al cliente, no es muy encorsetado, sino que queremos que se sientan como en casa. Esa es nuestra filosofía", coinciden ambos.

La emocionante respuesta de sus clientes

Ahora, formando parte de la Guía Michelin, el restaurante vive uno de sus momentos de mayor repercusión. La respuesta del público tras el anuncio ha sido especialmente emocionante tanto para Lolo y Paula, como para el resto del equipo.

Más de 700 likes y 400 comentarios, decenas de mensajes, llamadas y mails a modo de enhorabuena es lo que han recibido desde que comunicaron el reconocimiento en sus redes sociales. "Agradecemos muchísimo, tanto a la guía como a la respuesta del público, porque es apoteósico, está siendo increíble", comenta Paula. "Que la gente haya reaccionado así, también nos alegra muchísimo", añade Lolo.

Al final, detrás de la Guía Michelin hay mucho más que un reconocimiento. Hay diez años de trabajo, de crecer sin perder su identidad propia y de seguir apostando por una forma de entender la gastronomía que Lolo y Paula han construido en Betanzos.