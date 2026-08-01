Dónde comer en A Coruña, según Saray Rodríguez (Sen Paraxe)

A Coruña tiene una oferta gastronómica cada vez más amplia, pero hay lugares que se convierten en apuestas seguras para quienes buscan disfrutar de una buena mesa. Saray Rodríguez, creadora de la cuenta de Instagram Sen Paraxe, conoce bien esos rincones y ha recopilado sus recomendaciones para cada momento del día: desde un desayuno dulce hasta una cena especial o una copa bien preparada.

Dónde desayunar

Brunch en Miss Maruja Miss Maruja

Del brownie al cruasán perfecto. Como buena gallega, Saray lo tiene claro: depende del antojo del momento. Si toca algo dulce, recomienda Doña Bárbara, especialmente su brownie o su trenza. Para los amantes del cruasán, su elección es Farinarium. Para un desayuno más completo, con tostada incluida, apuesta por Miss Maruja, en Zalaeta, o por El Punto, en la Ciudad Vieja.

Dónde tomar el aperitivo

Casa Matilde. Quincemil

A la hora del aperitivo, Saray propone planes diferentes según el día. Una combinación de ostra y espumoso en Nor: "Es un planazo"

Para quienes prefieren el sabor del mar, recomienda unos berberechos o unos boquerones en vinagre en Salpica, Mar en Barra.

Y si es domingo, hay un clásico que no falla: los callos. "Puede ser en Casa Matilde, La Era (buenísimos), A Taberna de Cunqueiro…", destaca.

Dónde comer

El Tira do Playa de A Coruña. Quincemil

Para comer bien sin disparar el presupuesto, Saray destaca Cícero, en el Hotel Riazor, con un menú del día por 17,50 euros y unas vistas privilegiadas.

Otro de sus imprescindibles es La Creperie Petit Bretagne, un clásico al que sigue recurriendo especialmente cuando busca un sitio familiar, con buena relación calidad-precio y sin complicaciones. "La gallega y una nevada para compartir es mi pedido clásico y una jarrita de sangría", afirma.

Para una comida más especial, recomienda Tiro do Playa, un lugar que define como idílico por sus vistas y por platos como su lubina salvaje.

Dónde merendar

El Timón: el secreto de los mejores churros artesanos de A Coruña (y España) Picado

Para una pausa a media tarde, Saray se queda con dos opciones muy diferentes. Por un lado, el açai de Frutas Rey; por otro, un clásico que nunca falla: chocolate con churros en El Timón.

Dónde cenar

Lareira en restaurante O Carreteiro Quincemil

Entre sus sitios favoritos está Surrey, en la calle Barrera, un restaurante al que asegura acudir con frecuencia. Destaca sus calamares, su especialidad, además de la ensaladilla y los productos fuera de carta, como las nécoras. También menciona su particular bodega, "es una locura. Puro disfrute y genial de precio"

Otra de sus apuestas es La Esquina de Valentina, donde destaca platos como el bocadillo de caldeirada de raya o la empanada de zamburiñas. Una propuesta informal, pensada para comer con las manos y disfrutar de una cocina original.

Para una cena más tranquila recomienda Atípico, donde le gustan especialmente los mejillones con toque picante y el café con gotas como postre.

Y entre los locales más tradicionales incluye Adega O Carreteiro, un establecimiento de barrio con cocina gallega de siempre, donde no faltan platos como el jamón asado o los pimientos. "El sitio es muy auténtico, enxebre total", comenta.

Dónde tomar una copa

Los responsables del Cruel Cocktail Bar de A Coruña. Quincemil

Cruel: Rúa Franja, 23, 15001 A Coruña

Rúa Franja, 23, 15001 A Coruña d’ Kike Trag os y Vinos: Plaza de María Pita, 7

Para cerrar el día, Saray apuesta por la coctelería. Cruel, en la calle de la Franja, es su elección para disfrutar de un cóctel elaborado.

Otra parada recomendada es d’ Kike Trag os y Vinos, en María Pita, donde destaca la variedad de propuestas y las elaboraciones con vermú.