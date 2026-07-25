Dónde comer en A Coruña, según el presidente del Real Club Náutico, Jaime Araujo

Entre una consulta dental y la presidencia del Real Club Náutico de A Coruña, Jaime Araújo también reserva tiempo para disfrutar de la gastronomía de la ciudad.

Odontólogo de profesión y recién elegido máximo responsable de la histórica entidad coruñesa, descubre sus locales de confianza para cada momento del día: desde desayunos en clásicos del centro hasta restaurantes donde nunca falla si quiere quedar bien, pasando por su heladería favorita o el lugar al que siempre vuelve para cenar. Estas son sus recomendaciones.

Dónde desayunar

Foto: Luis Santalla López

A primera hora del día, Jaime reconoce que no suele tener demasiado apetito y que muchas veces con un Cola-Cao es suficiente. Pero cuando puede desayunar con calma, tiene varios nombres claros.

Entre sus favoritos están Manhattan y Bonilla, dos clásicos que además tiene cerca de su consulta y que considera opciones para cualquier momento del día. Manhattan, de hecho, es para él uno de esos establecimientos “socorridos” donde se puede desayunar, comer o cenar.

También guarda un cariño especial por Pandelino, donde ha compartido “grandes desayunos” con compañeros de profesión, entre conversaciones y debates sobre casos clínicos.

Dónde tomar el aperitivo

Exterior de A Taberna de Cunqueiro (Quincemil) Quincemil

Para el momento del vermú apuesta por dos locales relativamente recientes. Uno de ellos es Barito. Allí, "la gilda me recuerda a mi rama vasca". La otra parada es A Taberna do Cunqueiro, donde encuentra una propuesta con raíces gallegas. "Son dos sitios donde siempre se está a gusto", asegura.

Dónde comer

Comedor del Salitre. Quincemil

Cuando busca acertar con alguien especial, tiene una dirección clara: Salitre, con la cocina de Caco Agrasar. Para él, " es una apuesta segura".

Otro restaurante al que vuelve con frecuencia es La Penela, donde los clásicos siguen siendo protagonistas: "La carne asada y la tortilla estilo Betanzos son dos platos que nunca fallan".

Dónde merendar

La cola en la Heladería Colón Quincemil

Si hay un apartado donde no tiene dudas es en el de los helados. Jaime Araujo se reconoce como un auténtico aficionado y tiene un sabor favorito: el mantecado y la crema tostada de La Heladería Colón.

“Creo que con pocas cosas no tengo fondo y esta sin duda es una de ellas”, explica sobre esta elección.

Dónde cenar

Alfredo Castrelo, dueño de El Refugio en Oleiros Quincemil

Para cenar, uno de sus descubrimientos llegó de la mano de un amigo. Fue Nico quien le llevó por primera vez a La Escondita, un lugar al que regresó desde entonces. "Si hay palometa roja, cuesta pedir cualquier otra cosa".

Cuando busca una mesa más clásica, con mantel y una experiencia más pausada, apuesta por El Refugio, un restaurante situado en Oleiros y cercano a su domicilio. Allí recomienda dejarse aconsejar por Alfredo y terminar la comida con un buen soufflé.

Dónde tomar una copa

Una copa con vistas a la Marina. La vida familiar también marca sus planes nocturnos. Con una niña de dos años, reconoce que las salidas se han reducido, aunque cuando surge la ocasión se le puede encontrar en El Pato Mareado o disfrutando de alguna de las terrazas de La Marina.