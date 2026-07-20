Abre en A Coruña Riberita, una propuesta tabernera con pinchos y cañas

A Coruña sumará una nueva propuesta gastronómica esta misma semana. La Taberna Riberita abrirá sus puertas en unos días con una propuesta basada en pinchos y a tan solo unos metros de Ribera & Cía, una vinoteca clásica de la ciudad y que amplía su oferta con este segundo local.

Alfonso Carreira explica que "los pinchitos, la barra dinámica y las raciones" serán las protagonistas en esta taberna, ubicada en el número 6, donde antes estaba el Ingooco, que cerró hace unos meses sus puertas.

En Riberita se podrán degustar bocadillos de jamón asado con queso San Simón, pulguitas de calamares, conejo estofado, patatas rellenas o huevos rotos con gambas entre otras opciones culinarias.

Abrirá todos los días de semana excepto los domingos por la tarde en horario de 11:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas, extendiendo la hora de cierre a las 01:30 horas los fines de semana.

El ambiente, en palabras de Alfonso, será "bastante tabernero", con un local reformado en tan solo un par de meses en el que la piedra quedará a la vista siendo una de las protagonistas junto a la barra y en el que se conserva un gran sofá corrido y tapizado de nuevo. Las mesas alternarán entre bajas y altas.

La oportunidad en Ribera & Cía llegó de repente, cuando el local vecino quedó disponible hace algunos meses.

"Tuvimos la oportunidad delante de las narices así que nos lanzamos por estar en la misma calle", explica Alfonso, que señala que podrán mantener la gestión desde el local original.

Vinoteca y taberna convivirán ahora en esta céntrica calle coruñesa, en la que la primera mantendrá su propuesta y la segunda nace para "disfrutar de una cañita y un pinchito o de un aperitivo".

Los vinos o el vermut complementan la oferta de este nuevo local de hostelería ubicado junto a la plaza de Lugo.