El menú del dia en A Coruña mantiene su precio en verano: "No lo subiríamos para ganar a costa del turista"

Comer de menú del día sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes, por trabajo o por ocio, comen fuera de casa entre semana. Sin embargo, el aumento del coste de la vida y de las materias primas obliga a los restaurantes de A Coruña a hacer malabares para mantener menús que rondan los 14 euros sin renunciar a la variedad y la calidad. Con la llegada del verano, muchos de ellos ven cómo disminuyen los clientes habituales debido a las vacaciones y a la reducción de la actividad laboral. En este contexto, la afluencia de turistas les permite compensar parte de esa caída mientras hacen equilibrios para contener los precios.

El restaurante Barlovento, situado en el número 19 de Federico Tapia, es conocido por ser de los primeros en traer a la ciudad el concepto de las hamburguesas gourmet, pero desde hace más de una década también apuesta por el menú del día. Su propietario, Luis Rodríguez, explica que empezaron en 2011 en Monte Alto, pero que en 2013 se cambiaron al local actual y fue entonces cuando incorporaron el menú del día: "La aceptación fue muy buena desde el principio".

El menú, formado por dos primeros, dos segundos y tres opciones de postre, se mantiene desde hace años en 14,50 euros. "Elaboramos los platos con productos de temporada y cambiamos la oferta todos los días. Siempre intentamos que algunos sean sin gluten", explica el hostelero.

En verano muchos de sus clientes, que trabajan por la zona, cogen vacaciones o modifican sus horarios, por lo que dejan de acudir diariamente al restaurante. Esa caída se ve compensada en parte por la llegada de turistas y familias de vacaciones.

Luis asegura que su intención es mantener el precio del menú, aunque reconoce que se encuentran pendientes de revisarlo. "Si lo tenemos que hacer será porque no nos queda otra por el aumento del precio de los productos. Nunca subiríamos el precio para ganar dinero a costa del turista", concluye.

El turismo compensa la caída de clientes habituales

No muy lejos, en la calle Juan Flórez, el Restaurante Herculina, en el número 85, lleva ofreciendo menú del día prácticamente desde su apertura. Su encargada, Penélope Lizaso, cuenta que el precio del menú es de 14,90 euros y que incluye dos primeros, dos segundos, postre o café y que, además, contempla el pan y la bebida.

"Variamos los platos todos los días. Preparamos platos de estilos mediterráneos, clásicos, asiáticos e, incluso, africanos", señala la hostelera. Una oferta que también depende del mercado y de la evolución del precio de los alimentos. "Tenemos mucha clientela habitual que trabaja en negocios y oficinas de la zona. En verano la afluencia baja un poco, pero el turismo y la gente de vacaciones lo compensa", explica Penélope.

Al igual que en Barlovento, en este local tampoco se han planteado subir el precio de los menús durante el verano para aprovechar el tirón del turismo: "Mantenemos siempre el mismo precio durante todo el año".

Apuesta por el menú del día

En el barrio de Feáns se encuentra desde hace un año la Parrillada Os Leóns, tras trasladarse desde cerca de la estación de tren. En este local el menú del día se ha convertido en una de las principales apuestas del negocio. "Trabajamos con dos menús, uno normal de 14,50 euros y otro ejecutivo de 30 euros", indica su propietaria, Chus Varela.

En ambos cuentan con cinco primeros y cinco segundos, más el postre, café y la bebida. En su caso, está disponible de domingo a viernes y ningún plato se repite a lo largo de la semana: "Apostamos mucho por la cocina tradicional y de cuchara".

Su clientela actual procede principalmente del polígono de Pocomaco, aunque también reciben turistas pese a estar más alejados del corazón de la ciudad. "Solo actualizamos los precios en enero y los mantenemos todo el año", finaliza Chus.