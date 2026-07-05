Siete propuestas gastronómicas darán una nueva vida al Mercado de Santa María de Betanzos (A Coruña)

El histórico Mercado de Santa María de Betanzos, situado en la calle de la Pescadería, inicia una nueva etapa. Tras su rehabilitación, el edificio reabrirá sus puertas el próximo martes 7 de julio, a las 20:00 horas, convertido en un espacio gastronómico que reunirá siete propuestas diferentes bajo un mismo techo.

El nuevo mercado deja atrás, por el momento, el formato tradicional de puestos de venta para apostar por la hostelería y la gastronomía. La zona destinada al mercado de abastos abrirá en una fase posterior, mientras que desde el martes comenzará la actividad de los establecimientos repartidos entre la planta baja, la primera y la segunda planta.

"Era un mercado municipal que funcionó toda la vida y ahora se rehabilitó para darle un aire diferente. Son pequeños puestos gastronómicos con una zona común para que la gente pueda compartir el mismo espacio. Cada puesto tendrá su propuesta de comida y bebida", explica Patricia Roel, propietaria de Lume.

Una oferta variada

La primera planta concentrará la mayor parte de la oferta gastronómica. Allí estarán Lume, con una propuesta centrada en vermús, conservas, pinchos y gildas; Tortilla y Punto, donde la tortilla será la protagonista y podrá acompañarse con ingredientes como pulpo, carrillera o pimientos de Padrón; Taberna Sacra, especializada en vino en cunca y molletes, con el de lacón como uno de sus productos estrella; Taberna Mariñeira do Globo, con marisco al vapor, mejillón tigre, pimientos de Padrón y una amplia selección de vinos; y Pulpeira Camariñas.

En la planta baja abrirá Volta, una cafetería especializada en desayunos, cafés, matcha y açaí. En la segunda planta se situará El Rincón de Alba, que apostará por una propuesta de cocina fusión.

Un proyecto con sello local

Todos los negocios estarán gestionados por emprendedores de la zona, que decidieron sumarse al proyecto con la intención de convertir el renovado mercado en un nuevo punto de encuentro. En el caso de Patricia Roel, el vínculo con el edificio va más allá de abrir su espacio. Su abuela trabajó durante años en el antiguo Mercado Santa María, cuando todavía funcionaba como mercado de abastos, por lo que reconoce que formar parte de esta nueva etapa tiene un significado especial.

Los responsables de los diferentes establecimientos aseguran que, desde el primer momento, entendieron que el éxito del proyecto pasaba por trabajar de forma conjunta. Entre sus objetivos figura organizar actuaciones de música en directo y diferentes actividades que ayuden a dinamizar el mercado durante todo el año y atraer a un público de todas las edades.

Horario

En esta primera etapa, el nuevo Mercado de Santa María abrirá de martes a sábado de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas. Los domingos permanecerá abierto únicamente en horario de mañana, mientras que los lunes permanecerá cerrado. No obstante, los responsables explican que este horario inicial podrá modificarse en función de la respuesta del público durante las primeras semanas.