El refugio gastronómico de Tamar Novas está en el centro de A Coruña y muy cerca de la playa: platos del sudeste asiático

Actores, músicos, humoristas, presentadores, escritores y diseñadores de moda han desvelado a la Guía Repsol sus rincones favoritos para este verano 2026. Entre ellos está Tamar Novas, conocido principalmente por su papel de Javi en Mar adentro, y series como Clanes y El desorden que dejas.

Tamar Novas, junto a más de 60 famosos, ha compartido con la Guía Repsol los bares, restaurantes y terrazas para no tener que pensar dónde ir en todo el verano. En A Coruña, por ejemplo, el local favorito del actor ganador de un Premio Goya al Mejor Actor Revelación es Kohlanta.

Woks de arroz y fideos, baos, dumplings y brochetas satay

Dos platos de ramen Kohlanta (Facebook)

Platos del sudeste asiático, como curris, empanadillas y brochetas satay, son los protagonistas de la carta de Kohlanta. Situado en la calle San Andrés, en pleno centro de A Coruña y muy cerca de las playas de Orzán y Riazor, el restaurante es uno de los locales de moda en la ciudad y un imprescindible para Tamar Novas.

"Kohlanta es esa sensación que tienes cuando decides moverte, cambiar algo, salir ahí fuera. Cuando de repente recuerdas que la vida es algo excitante", explica el establecimiento en su página web.

Tras su apertura hace ya casi una década, Kohlanta se ha consolidado como uno de los establecimientos de comida del sudeste asiático de referencia en la ciudad. Su menú está compuesto de platos de países, como Vietnam y Tailandia, con los mismos productos que utilizan en el continente.

Premiada con un Solete, la propuesta gastronómica de Kohlanta se basa principalmente en woks de arroz y fideos, baos, dumplings y brochetas satay. Además, el apartado de postres también merece una mención: tiramisú de té matcha, cremoso de fruta de la pasión, bao helado, etc.

El local cuenta con mesas en su interior, una pequeña terraza y servicio de take away y delivery. No dispone de reservas online, pero los clientes pueden hacerlo telefónicamente o en el propio restaurante durante el horario de servicio en el que quieran reservar.

El horario de apertura de Kohlanta es de domingos a jueves, de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas, y los viernes y sábados de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 00:00 horas.

Los locales favoritos de Tamar Novas

Además de Kohlanta, Tamar Novas tiene otros locales de referencia repartidos por toda la provincia de A Coruña, tal y como confesó a la Guía Repsol. A continuación, te detallamos el listado completo: