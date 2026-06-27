Dónde comer en A Coruña, según la jugadora del Marineda Hockey, Mar Franci

A Coruña ha vuelto a rendir homenaje a sus deportistas con la falla de San Juan. Varios clubes han salido retratados en este singular elemento, entre ellos el Marineda Hockey, que tras un año de vida ha logrado volver a posicionar a A Coruña en la élite del hockey sobre patines femenino con su ascenso a la OK Liga.

Una de las representantes del club en el acto de encendido fue Mar Franci, que comparte con Quincemil su plan gastronómico ideal en la ciudad donde nadie es forastero.

Dónde desayunar

Fachada del Amaranto. Quincemil

Abrir el día requiere energía, y para ello, Mar Franci tiene dos lugares muy marcados en su ruta. El primero de ellos es el Amaranto. "Es 100% sin gluten, y además aprovecho para comprar el pan", explica. Por otro lado, el Pandelino le ha encandilado. "Es muy bonito y adaptan todas las tostadas a pan sin gluten. Es un sitio muy agradable y me gusta ir a desayunar y estar allí hablando porque es un espacio que da pie a hacer sobremesa".

Dónde comer

Paco y Javier, dueños de El Rompeolas y la Pulpeira del Rompeolas. Quincemil.

El lugar donde comer no le ha dejado lugar a dudas a Mar Franci. Muy cerca del pabellón de Riazor se encuentra uno de los templos de la calle Manuel Murguía, el Rompeolas. "Al acabar de jugar queda a mano. Es comida típica gallega, me encantan las zamburiñas, el pulpo y la croca", resume. La otra alternativa está en la calle Barrera. "El Bar23 me gusta mucho. Es un local pequeño, pero muy acogedor. Mis favoritos son sin duda la tortilla de patatas y la tarta de queso. Me gusta ir con amigas y compartir varios platos".

Dónde merendar

Los responsables de Revive Matogrande. Quincemil

Merendar es una tarea que a veces se le complica y le obliga a optimizar tiempo y hacerlo en el coche. Cuando tiene tiempo, se decanta por el Revive, en Matogrande. "Lo solemos frecuentar las compañeras del equipo. Casi siempre tienen plan sin gluten y adaptan todas las tostas que tienen. Me encantan sus boles de yogur con frutas".

Dónde cenar

Brunch en el Hotel Plaza.

El fin del día le depara varias opciones a Mar Franci. Una de las favoritas es el restaurante Esencia, que pertenece al Hotel Plaza. "Es un restaurante 100% sin gluten. Sé que ir allí es estar tranquila y no tener que preocuparme por lo que como. Está muy rico y es un sitio muy bonito para ir a cenar, sobre todo para una cena en pareja". Mar, además, se pone deberes: "Tengo pendiente ir a Grosso Napoletano a cenar una buena pizza, ahora que cambiaron de carta y lo han hecho todo 100% sin gluten".

Dónde copear

La responsable de Yolo Burger. Quincemil

Con la competición, no es sencillo hacer planes nocturnos. Pero cuando el calendario da tregua, Mar Franci disfruta de Yolo. "Me encantan los cócteles que tienen y soy una apasionada de los juegos de mesa. Me encanta el plan de salir a tomar algo con amigas mientras jugamos y hablamos". Si no, la Urbana se cuela en sus opciones.