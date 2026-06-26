Abre en A Coruña un nuevo italiano con recetas tradicionales de la Toscana

Encontrar en A Coruña los sabores que les recordaban a la cocina de sus abuelas fue durante años una misión imposible para Leo y su familia. Después de una década viviendo en la ciudad, decidieron dejar de buscarlos y crearlos ellos mismos. Así nació Auténtico Bottega Italiana, el nuevo establecimiento que acaba de abrir sus puertas en la plaza de Pontevedra de la mano de Leo y su suegro, ambos italianos y originarios de la Toscana.

"Durante nuestros primeros años aquí buscábamos locales que ofrecieran los sabores italianos auténticos, pero no los encontrábamos. Casi todos los sitios supuestamente italianos estaban gestionados por argentinos y eran carísimos. No puede ser que un trozo de pizza te cueste 18 euros", explica Leo.

El proyecto nace con la intención de compartir con los coruñeses las recetas familiares con las que crecieron y acercarles una forma de entender la gastronomía italiana basada en la tradición.

La elección del local también tuvo un punto de casualidad. "Fue un golpe de suerte", reconoce. Mientras buscaban dónde instalarse, el bajo de la plaza de Pontevedra colindante con la mítica cafetería Manhattan quedó libre. Su ubicación, en pleno centro de la ciudad, terminó de convencerles para dar el paso.

Tradición italiana con producto gallego

La filosofía del negocio pasa por combinar materias primas llegadas directamente desde Italia con productos locales y precios asequibles. Leo explica que muchos de sus ingredientes "más emblemáticos" proceden de su país de origen, aunque también aprovechan "el producto maravilloso que hay en Galicia" para completar la oferta gastronómica.

Entre todas las elaboraciones de la carta, el italiano tiene dos recomendaciones muy claras para quien visite el local por primera vez: la lasaña y la boloñesa. Ambas, asegura, se preparan siguiendo las recetas tradicionales y "cocinadas durante muchas horas a fuego lento", un proceso que, a su juicio, permite conservar "un sabor exquisito".

Verduras y platos listos en Auténtico Bottega Italiana, en A Coruña. Quincemil

Aunque esos platos son dos de sus grandes apuestas, los primeros días de funcionamiento han dejado otra sorpresa. Leo asegura que muchos clientes se están quedando "impresionados" con sus pizzas, diferentes a las que acostumbran a encontrar en España. La clave, explica, está en una masa que elaboran ellos mismos, con alta hidratación y una larga fermentación, lo que consigue que quede especialmente crujiente por la base.

Otra de las propuestas que mejor acogida está teniendo es la parmigiana de berenjena, un plato que, según comenta, contribuye a "revalorizar bastante las verduras", un producto que considera poco apreciado en muchas ocasiones.

Más que un restaurante

Para Leo, Auténtico Bottega Italiana aspira a convertirse en algo más que un lugar donde comer. El objetivo es transmitir la esencia de la cocina italiana tradicional y parte de su cultura.

"Esperamos que dentro de unos años, cuando los coruñeses piensen en Auténtico Bottega Italiana, lo relacionen inmediatamente con los sabores auténticos de Italia", afirma.

Unos sabores, añade, "tradicionales y caseros" con los que esperan compartir con A Coruña no solo sus recetas familiares, sino también una parte de la identidad gastronómica de la Toscana.