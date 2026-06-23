Ni pizza ni kebab: este es el plato más demandado por los coruñeses durante la celebración de San Juan

Celebración de la noche de San Juan en A Coruña Concello de A Coruña

La cuenta atrás para el San Juan coruñés ha llegado a su fin. La ciudad ya está preparada para vivir su noche más mágica del año, aunque lo cierto es que las celebraciones ya han comenzado con los preparativos previos a la fiesta y la reserva de las parcelas en las playas.

"Polo San Xoán, a sardiña molla o pan", dice el refrán. Pero no todo son sardiñas y churrascos durante la noche de San Juan. Según Just Eat, la plataforma de reparto a domicilio, el menú delivery deja un curioso contraste gastronómico.

Ni pizza ni kebab: este es el plato favorito de los coruñeses

El 23 de junio se ha consolidado como el día con más pedidos de todo el año en A Coruña. "Curiosamente, el momento de mayor actividad en Just Eat se concentra durante la franja de las comidas, posicionándose como la antesala perfecta para la gran noche de sardiñadas y barbacoas", señala la plataforma.

Aunque el fuego y la tradición marcan la pauta nocturna, el plato más solicitado durante este día por los coruñeses son las hamburguesas con patatas fritas, acompañadas por el agua como el producto estrella de la cesta de la compra.

De hecho, las hamburgueserías registran el pedido récord del día con un gasto de 98 euros.

Las cocinas americana, italiana y china completan el podio de las categorías de comida favoritas. No obstante, el producto local y el sabor tradicional también reclaman su espacio en el delivery de la noche de San Juan.

En este sentido, el consumo de churrasco de cerdo, en comparación con el San Juan coruñés del año anterior, se multiplica por 6 y los mejillones rellenos se piden 3 veces más que un día habitual.

Por zonas, los barrios de Os Castros y O Castrillón, el Ensanche y Monte Alto/Adormideras se sitúan como los puntos con mayor volumen de pedidos en la ciudad.