Abren las inscripciones para las jornadas gastronómicas "A Coruña, qué bonito!"

Este miércoles se abre el plazo de inscripción para una nueva edición de las jornadas gastronómicas "A Coruña, qué bonito!", que volverán este verano con el objetivo de poner en valor la gastronomía local y el producto de la Lonja de A Coruña.

La iniciativa se desarrollará entre el 14 de julio y el 16 de agosto y forma parte de la estrategia municipal para impulsar el sector de la hostelería y promocionar la oferta culinaria de la ciudad.

El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, destacó el carácter de la iniciativa al señalar que "A Coruña es gastronomía y es mar. Ambas cosas se unen en estas jornadas en las que reivindicaremos nuestros productos locales al mismo tiempo que ofrecemos a la ciudadanía una forma de sumergirse en la amplísima oferta culinaria que tenemos. Es, al fin y al cabo, una celebración de lo nuestro".

La participación está abierta a cualquier restaurante de la ciudad, aunque se establece un límite máximo de 30 establecimientos participantes. Los locales interesados deberán incluir en su carta un menú, plato o propuesta gastronómica en la que el bonito sea el protagonista, pudiendo presentar hasta tres opciones diferentes.

Las inscripciones podrán formalizarse desde este miércoles hasta las 14:00 horas del 19 de junio, a través de un formulario disponible en la página web de Turismo de A Coruña.

La participación es gratuita y las bases completas pueden consultarse en dicha web.