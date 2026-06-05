El menú con el que Luis de la Fuente disfrutó de la gastronomía coruñesa tras el España-Irak

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, formó parte este jueves de un grupo de unas doce personas vinculadas a la Real Federación Española de Fútbol que compartieron mesa en A Coruña tras el encuentro disputado en el estadio de Riazor. La selección española empató (1-1) ante Irak, lo que situó a varios miembros del combinado nacional en distintos puntos de la ciudad durante la jornada posterior al choque.

El grupo fue visto en el restaurante Tira do Playa, ubicado a escasos metros del paseo marítimo de Riazor, donde disfrutaron de un encuentro en un ambiente distendido.

Según ha podido conocer Quincemil, el menú estuvo centrado en productos del mar, con especial protagonismo del rodaballo salvaje a la brasa, de casi tres kilos, además de distintos mariscos.

La velada transcurrió en un clima relajado y el grupo abandonó el local con buenas sensaciones, en una imagen de distensión después del compromiso internacional disputado en la ciudad.