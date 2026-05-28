Estos son los 2 restaurantes de A Coruña que aspiran a tener el mejor taco de España: "Jugoso de principio a fin"

Tacos participantes en el Campeonato de Tacos de España Campeonato de Tacos de España

Los tacos son el buque insignia de la cocina mexicana y un emblema gastronómico reconocido en el mundo entero. Sin ir más lejos, la ciudad de A Coruña cuenta con numerosos establecimientos de comida mexicana, y dos de ellos aspiran a tener el mejor taco de España.

El Campeonato de Tacos de España regresa en su cuarta edición con más de 50 establecimientos nominados. Entre ellos destacan dos locales de A Coruña: Taquería Toloache y Taquería Niño Rey, ambos aspirantes a alzarse con el premio al mejor taco del país.

Estos restaurantes aspiran a tener el mejor taco de España

Bajo el lema ¡Que vivan los tacos!, el Campeonato de Tacos se celebrará del 28 de mayo al 21 de junio de 2026. Durante varias semanas, el certamen reunirá a algunos de los establecimientos más creativos de España en torno a uno de los platos más populares de la gastronomía mexicana.

Taco de Taquería Toloache Campeonato de Tacos de España

Tras desvelarse la lista de restaurante nominados, A Coruña recibe una buena noticia: Taquería Toloache (Marqués de Pontejos, 12, bajo) ha sido uno de los establecimientos seleccionados para competir en el campeonato.

El taco elegido por el local coruñés es el 'Taco Gaonera', una propuesta elaborada con ingredientes como sirloin de ternera, tomatillo verde y habanero, cebolla caramelizada y salsa lactofermentada de kiwi.

"El taco gaonera se caracteriza en México por ser un corte de ternera de primera calidad. En este caso utilizamos Sirloin acompañado de una salsa picante de habanero y hojuelas crujientes de chicharrón de queso, un taco jugoso de principio a fin", señalan desde el propio establecimiento.

Taco de Taquería Niño Rey Campeonato de Tacos de España

El otro restaurante coruñés candidato a optar al premio de Mejor Taco de España es Taquería Niño Rey (calle Andrés Gaos, 17, bajo), que competirá con una propuesta elaborada con costilla en pipián, sal de gusano y totomoxtle.

Servido sobre una tortilla de maíz azul nixtamalizada, con costilla de cerdo horneada al tequila y sazonada con especias, este taco es "una obra de herencia" culminada con pétalos de caléndula, fusionando así la historia, tradición y esencia de México en cada bocado.

En 2024, Taquería Niño Rey se alzó con el primer premio del Campeonato de Tacos de España, mientras que en 2023 logró situarse entre los tres mejores del certamen.

El público podrá votar por su taco favorito

En un comunicado, la organización del evento informa que el público volverá a tener un papel fundamental en el campeonato.

Hasta el 21 de junio, los clientes podrán degustar los tacos participantes y votar por sus favoritos valorando aspectos como el sabor, la presentación, la tortilla, el relleno o el equilibrio de la propuesta.

Además, todos aquellos que participen con sus votos entrarán en sorteos y premios vinculados al campeonato.

La suma de las votaciones populares y las puntuaciones de los inspectores determinará qué tacos consiguen clasificarse para la gran final.

Posteriormente, los finalistas competirán en una cata ciega ante un jurado profesional, encargado de elegir al ganador absoluto del título de Mejor Taco de España 2026.

Otros restaurantes gallegos nominados al Mejor Taco de España

Además de los restaurantes de A Coruña anteriormente mencionados, el Campeonato de Tacos de España incluye en la lista de nominados los siguientes establecimientos gallegos con sus respectivos tacos: