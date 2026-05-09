Dónde comer en A Coruña, según el maestro de boxeo Luis Suárez

Hablar de Luis Suárez es pronunciar un nombre con letras mayúsculas en el mundo del boxeo en A Coruña. Desde Azteca Box, situada en pleno barrio de O Ventorrillo, ha formado a múltiples deportistas.

Además, su trabajo en la organización de las veladas de Coruña en Loita ha servido para poner en valor este deporte, que sigue en auge y captando cada vez más adeptos en el lugar donde nadie es forastero.

Luis no solo se ha centrado en la parte deportiva, sino también en la formativa. En su gimnasio hay libros, para que en los tiempos libres puedan consumirlos. Deporte y cultura, un tándem tan perfecto como la técnica de protección y golpeo.

Dónde desayunar

Un establecimiento Sanbrandán en A Coruña.

La mañana no puede empezar de otra forma que con una buena dosis de energía, y para ello Luis dispone de dos proveedores básicos: el Sanbrandán de Avenida de Peruleiro, porque tiene una atención exquisita y muy ágil con una clientela que ya se conocen de siempre y al que le acompaña a veces su madre, y el Bonilla a la Vista, del que se enamoraron sus amigos El Gallo y Ortega. "Ellos mismos dicen que la churrería San Ginés de Madrid tiene mucho marketing, pero que los mejores churros y chocolate de España son los de Bonilla", reconoce entre risas.

Dónde comer

Manuel Souto, Manolito, junto a uno de sus clientes, Fernando Romay. La.Con.Fusion.

La hora de sentarse ante un plato en una mesa es sagrada, y más para un deporte tan exigente como el boxeo. Por ello, a Luis no le hace dudar lo más mínimo la pregunta. "Allí está mi amigo Manolo Souto, un tremendo profesional, con su mujer Chus, que es una persona encantadora y servicial y sus hijas que son unas enamoradas de la profesión. Están siempre atentos a que todo esté a tu gusto y que no te falte de nada. El personal es excelente. Avelino, que creo que es el más veterano, es un crack". La carta siempre le sorprende con algún plato que no le deja indiferente.

Dónde merendar

Fachada de Casa Piñeiro. Cedida.

Reponer fuerzas es necesario para que el entrenamiento sea perfecto. Por ello, en el corazón de su barrio, de "Katanga", está su rincón favorito, Casa Piñeiro. "Viene gente de todos los sitios y se hacen adictos al barrio", cuenta sonriendo. Periodistas, concejales, o gente del deporte acuden a consumir "unas tablas de embutido inigualables". Pero la clave es el ambiente: "es esencia de barrio, desde niños pequeños hasta ancianos lo pasamos en grande".

Dónde cenar

Paco y Javier, dueños de El Rompeolas y la Pulpeira del Rompeolas. Quincemil.

Ponerle el punto y final al día requiere también de un buen plan para reunir todas las vivencias. Y si aún encima es con producto de calidad, el plan se transforma en el equivalente a una velada donde has conseguido el triunfo. A Luis le encanta pasarse por la Pulpeira del Rompeolas: "Es de mis amigos Javi y Paco, son unos fenómenos, siempre trabajando contentos". El porqué no es muy complicado: "hay una materia prima espectacular y cocinan de diez. La atención es exquisita. Y cuando voy con mi madre, que ya cumple 90 años en diciembre, la tratan como una reina. Son de mi barrio, les da una connotación especial. Es como el que es de Bilbao y es del margen izquierdo de la ría".

Como les toca descansar algún día, para esos momentos Luis propone el plan B: Mesón Santiso en Menéndez Pidal. "Mi tocayo Luis, el dueño, es un trabajador brutal. El hombre no para, es una persona humilde, sencilla, campechana, honrada, atento, siempre pendiente de que todo esté rico y, de hecho, está todo muy rico", dice entre risas.

Dónde tapear

Fachada de Oasis. Cedida.

Un día a día de Luis no puede entenderse sin su Dépor. Por ello, especialmente los días de partido, hay una propuesta casi obligatoria: el Oásis. "Son unos monstruos. Gastón y su padre, junto a la gente que tienen allí trabajando, son geniales. Allí nos vamos Mauri Escuredo y yo a tomar las cervezas o lo que se tercie, acompañado de unas tapas o unos bocatas. La mejor noche de San Juan de mi vida, hace tres años, fue allí. Nos juntamos Mauri, Edgar el Capi, mi amigo Penurias y yo hasta las seis y media de la mañana hablando de fútbol vintage. Fue monotema, ni siquiera hablamos de boxeo. Mundial 78, 82, 86, 90, 04, Eurocopa del 80, 84, 88, 92, el Dépor de los 70 y 80 y hasta 2014. Recuerdo que ese día nos acordamos mucho de Kortabarría, el central de la Real Sociedad y uno de los mejores centrales de España", confiesa.

Como hay que tener siempre otro plan en la recámara, propone irse un poco lejos de su querida A Coruña, pero no mucho: a Castro Laxe, en Culleredo. "A veces vamos a la Embajada. Hacen lo que quieras, desde unas hamburguesas que están tremendas hasta las obligatorias tapas de callos o las raciones de churrasquito rico que hace Diego con frecuencia, un argentino muy de River a pesar de llamarse Diego, que le pegaba más Boca. Yo en Argentina soy de San Lorenzo siempre", confiesa.

Dónde copear

Interior del Pub Cazuza.

La noche también tiene sus propuestas, y la de Luis es la del Cazuza. "Es uno de los últimos reductos rockeros que quedan. Te tomas algo mientras escuchas a Los Cicatriz, Rosendo, Los Suaves, Reincidentes o rock más internacional. A veces hacen también alguna fiesta Tecno, no va conmigo pero lo pasamos bien igual", reconoce.

La Sastrería tiene también para Luis una connotación especial. "Es de un alumno mío, David Díaz, un chaval impresionante. Trabaja a saco y boxea muy parecido a Poli, si se lo propone puede ser un fenómeno de masas".