Este local de A Coruña prepara el mejor bocadillo tradicional de España: "Utilizamos ternera gallega y queso San Simón"

A Coruña está de enhorabuena en el ámbito gastronómico. La semana ha comenzado con grandes noticias para La Tradicional, tras hacerse un hueco en el Campeonato de España de Bocatas - Best Sandwich Spain.

En la final, celebrada en el Puerto del Escondite, en Madrid, la bocatería de la avenida de Gran Canaria se ha alzado con el premio a 'El Bocata Más Tradicional', un galardón que ha conseguido gracias a su popular bocadillo 'Terrachá'.

El mejor bocata tradicional de España se elabora en A Coruña

Cristina, encargada de La Tradicional, reconoce que no se esperaba la noticia: "Nos ha sorprendido", señala. Y es que, aunque se trata de uno de los bocadillos más vendidos de la carta, no fue una creación exclusiva para el campeonato.

'Terrachá' es el bocadillo ganador del premio a 'El Bocata Más Tradicional', con unas ventas que rondan entre las 50 y 60 unidades a la semana.

A la pregunta de qué lo hace especial, Cristina destaca el uso de ingredientes muy arraigados en la gastronomía gallega. "Utilizamos ternera gallega, cebolla caramelizada, queso San Simón y bacon", explica.

"Terrachá es un bocadillo contundente y lleno de identidad: tierna ternera a la plancha, queso San Simón da Costa con su inconfundible toque ahumado, cebolla caramelizada que aporta dulzor y bacon crujiente que redondea cada bocado", agregan desde el Campeonato de España do Bocatas.

A este bocadillo se suma una amplia variedad de opciones que también apuestan por lo tradicional, como el de albóndigas, chicharrones con queso, chorizo criollo y salsa chimichurri, jamón asado y muchas otras propuestas.

Tras estas buenas noticias, La Tradicional confirma a este medio que volverá a presentarse en la próxima edición. "Ya han venido a probarlo varias personas", comenta Cristina.

Por otro lado, el Campeonato de España de Bocatas también ha concedido premios por comunidades autónomas. En el caso de Galicia, estos han sido los galardonados en la III edición: