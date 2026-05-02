Nico Pedetti a sus 27 años ya hace la mejor tortilla de Galicia: "Nunca superaré la de mi abuela"

Nico Pedetti nació en Galicia, pero su historia empieza mucho antes y en muchos sitios a la vez. Uruguay, Brasil, Italia… pero sobre todo, Carballo. De toda esa mezcla, fue la parte gallega la que más caló en él. Y ahí, en esa raíz, aparece una figura clave: su abuela. El apellido Carro fue el que le dio la destreza.

A sus 27 años, este cocinero coruñés se proclamó este lunes ganador del II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas. Lo hizo en A Coruña, en el Paseo de los Puentes, el mismo lugar donde años atrás empezó a formarse en cocina. Pero, pese al título, lo tiene claro: "La tortilla de mi abuela nunca la voy a superar".

Nico —Pablo Nicolás Pedetti Carro, su nombre completo— es el único de su familia nacido aquí.Sus padres y su hermana nacieron en Uruguay, país al que emigraron generaciones anteriores. Por parte paterna, su historia pasa por Italia y Brasil antes de llegar a América. Por la materna, sus abuelos emigraron también, pero siempre estuvieron ligados a Galicia: Laracha, el Alto de Berdillo, Carballo.

Fue allí donde creció rodeado de esa cocina de casa que no se aprende en ninguna escuela. "En mi casa se cocinaba mucho, todo era casero", recuerda. Y, sobre todo, estaba su abuela. "Fueron las primeras tortillas que probé cuando yo era pequeño". Ese fue el primer contacto. El origen de todo.

Con el tiempo, llegó el momento de decidir. Dudó entre seguir los pasos de su madre en la fisioterapia o apostar por algo que llevaba años llamándole desde dentro. Eligió la cocina. A los 19 años empezó a estudiar en el Paseo de los Puentes y ahí comenzó a construir su camino.

Sus primeros pasos en la cocina

Sus primeros pasos profesionales fueron haciendo extras en Eclectic. Después llegó su primer trabajo como cocinero en Culuca, donde, reconoce, aprendió a hacer tortilla de verdad. "Ahí fue donde me enseñaron. Aprendí de Chisco. Y luego es práctica, hacer muchas y coger destreza". Y eso es justo lo que ha hecho. Muchas.

Nico Pedetti, cocinero de Taberna da Galera Quincemil

Hoy trabaja en la Taberna da Galera, donde lleva alrededor de año y medio. Desde allí ha ido perfeccionando una técnica que ahora tiene premio. Aunque él le quita hierro. "Siempre hice una tortilla bastante digna", dice.

Pero no solo de tortilla vive. Nico disfruta cocinando de todo, especialmente guisos, estofados y arroces. Sin embargo, desde que se proclamó vencedor del concurso de tortilla no ha parado. "Todas las mesas piden tortilla", ríe. En la Taberna da Galera esta semana habrá vendido más tortillas en un día que en dos semanas juntas. Todos quieren probarla. Y normal. Está buenísima.

Y aunque su abuela no esté aquí para verlo, sigue muy presente. "Yo creo que debe estar orgullosa desde allí arriba", responde emocionado.