Abre en A Coruña O Corruncho de José, una nueva apuesta de cocina gallega en la calle de la Franja

A Coruña cuenta desde este miércoles, 29 de abril, con O Corruncho de José, una nueva propuesta gastronómica en el centro de la ciudad. O Corruncho de José, ubicado en la calle de la Franja, abrió sus puertas con una apuesta por la cocina tradicional gallega. Todo bajo la dirección de José García, del reconocido restaurante O Tanagra, en la próxima calle del Ángel, que se embarca en esta nueva aventura.

"El concepto es un mesón tradicional, con raciones de comida como raxo, zorza, chipirones, calamares y ensaladilla", explica el hostelero a Quincemil, apenas unos minutos después de abrir oficialmente las puertas de su nuevo local al público.

A diferencia de su hermano mayor O Tanagra, en este local los comensales no podrán darse un homenaje con una mariscada o con un buen cocido gallego, pero sí podrán disfrutar de otros platos de nuestra gastronomía como el caldo gallego y las navajas a la plancha.

"La idea es que la gente se pida raciones para compartir entre varios amigos, más que para comer de plato", añade José. El hostelero no se atreve a mojarse con un plato que vaya a despuntar dentro de su carta: "Ya lo irán decidiendo la gente cuando empiece a venir".

O Corruncho de José abrirá con un horario similar al de O Tanagra, abriendo todos los días menos los lunes por la noche y martes durante todo el día.