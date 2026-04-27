El paseo marítimo de Riazor, en A Coruña, volverá a tener una heladería frente a la playa

El paseo marítimo de A Coruña volverá a contar con una heladería en su oferta de restauración. Este nuevo local abrirá en el número 10 de la avenida de Buenos Aires enfrente de la playa de Riazor, justo al lado del paso de cebra más cercano al Playa Club.

Será de la mano de la franquicia de helados Carte d'Or y todo apunta que abrirá en las próximas semanas de cara a la temporada estival. El local que ocupará es el que anteriormente ocupaba la tienda de alimentación Super Carpincho que echó el cierre hace meses. Se trata de un bajo que en los últimos años ha albergado diferentes negocios como una pizzería, una churrería y restaurantes de comida rápida.

La apertura de esta nueva propuesta heladera en el centro de A Coruña se sumará a las siete heladerías presentes en la Marina, uno de los enclaves de la ciudad que, pese a no contar con playa, es elegido por estos negocios. De hecho, mientras que en esta zona se concentran locales a tan solo 500 metros, resulta muy difícil encontrar este tipo de establecimientos en otras zonas de playa a las que, a priori, les encajaría más tener una heladería, como es el caso de las playas de Riazor y del Orzán.

En la zona del Orzán, por ejemplo, no hay ni una sola heladería. Y en Riazor, la única opción, hasta ahora, es la furgoneta de la IBI, que a su vez mantiene su negocio en La Marina. Sí hay bares con cabinas de helados, pero se trata de locales de hostelería en los que la oferta no está centrada exclusivamente en este producto.

Aunque todavía se desconoce la fecha exacta de apertura, el nuevo establecimiento se incorporará a la oferta del paseo marítimo de Riazor de cara a la temporada de verano, ampliando la oferta de heladerías en la ciudad.