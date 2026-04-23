Así hace Esther, del Bar Galicia, una de las tortillas más premiadas de Betanzos (y sí, está casi líquida)

Si hay un producto que define a la comarca coruñesa de Betanzos, es, sin duda, su tortilla. Dorada por fuera, tan poco cuajada que se derrite al cortarla, con la innegociable patata blanca gallega y unos buenos huevos de corral… una receta que ha puesto a esta localidad en el mapa gastronómico no solo de España, sino de medio mundo. Y es que la tortilla de Betanzos es famosa en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, pero también lo es en Nueva York, Bogotá y Berlín.

"Sinceramente, yo no me como mucho la cabeza. La preparo más bien por intuición". Quien dice estas sabias palabras es Esther, la dueña de uno de los bares más populares de Betanzos, el Bar Galicia. Aquí, la tortilla es religión. Esther, natural de As Pontes, tras pasar por diferentes establecimientos de hostelería, decidió abrir su local hace más de quince años en una de las callejuelas empedradas de Betanzos.

"Al principio ofrecía solo vinos y pinchos; con cada copa, un pinchito. Luego empecé con las tortillas, empezaron a darme premios… ¡y aquí seguimos!". La tortilla de Esther lleva ganando premios de forma consecutiva desde que se presentó al primero, en 2020. Da igual quién se ponga por delante, un jurado popular o uno profesional… su tortilla siempre tiene medalla.

"Ahora voy a otro concurso en A Coruña, en el CIFP Paseo das Pontes. No me apetece mucho, pero son muy buena gente y me han pedido ir". Nos anticipamos: ganará, o por lo menos estará cerca.

Así hace Esther la famosa tortilla de Betanzos

Como decíamos antes, Esther trabaja "a rumbo". Eso sí, tiene varios trucos y un cierto método que le permite dar a sus tortillas una calidad uniforme. Primero, pela las patatas. Siempre patata gallega, que le traen de huertas cercanas: blanca y de la zona. Las fríe en una sartén con aceite de girasol y se pone a batir los huevos, que vienen de una granja en Ourense. En función del tamaño de los huevos, Esther calcula unos tres por persona: "Si queremos que quede derretida, tiene que tener mucho huevo", nos explica.

Cuando las patatas están fritas, las saca de la sartén y las pasa a otra, donde añade el huevo batido previamente salado. Luego, un par de vueltas… y lista.

La famosa tortilla de Betanzos del Bar Galicia. Quincemil

En temporada alta, pasa de largo de las 100 tortillas al día, y nunca baja de 40. "Soy de la vieja escuela, yo, cuando hay mucha gente, hago una tortilla tras otra. Prefiero que sobren a que la gente tenga que esperar".

En el Bar Galicia, ya pequeño de por sí, no se admiten reservas y las colas para probar su famosa tortilla pueden ser enormes. "Viene gente de todos lados, de toda España, pero también de Estados Unidos, de Alemania, de Francia… no sé quién les dirá, pero el caso es que vienen directos a por la tortilla y siempre repiten".

Y con razón, porque la tortilla de Betanzos que prepara Esther en el Bar Galicia es, sin duda, una de las mejores que se pueden probar en la localidad coruñesa.