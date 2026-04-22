El local más emblemático de la calle Estrella de A Coruña reabrirá con un nuevo proyecto Quincemil

La calle de la Estrella se mantiene en constante cambio. Siempre con esa 'vidilla' que la ha caracterizado, su renovación continua de locales de hostelería la mantiene viva tras años de evolución. Desde la zona de quedada de los coruñeses por sus recreativos, hasta las previas interminables en Mantelería.

Después de su última gran apertura, la Taberna A Mundiña, en los últimos días se ha podido observar que está en marcha otro gran proyecto. El histórico bajo que hace esquina con Mantelería se encuentra actualmente en obras.

El local que durante años ocupó el clásico Anduriña, conocido por sus tapas, dará paso a un nuevo negocio gastronómico. La propuesta se sumará a otras de gran renombre como Charrúa, O Lagar da Estrela o la ya citada Taberna A Mundiña.

Tras años de inactividad, el antiguo Anduriña inicia así una nueva etapa. Aunque por el momento no ha trascendido quién está detrás del proyecto, sí se sabe que seguirá una línea de hostelería cuidada y de calidad.

Actualmente, la calle continúa registrando una gran afluencia a cualquier hora del día. Desde Takontento, pasando por Devoto o la Taberna do Cunqueiro, el ambiente es constante. Este último establecimiento, debido a su éxito, abrió hace aproximadamente un año un segundo local, Alpendre do Cunqueiro, justo al lado, para dar cabida a clientes sin reserva.

Últimas incorporaciones

Entre las incorporaciones más recientes también destacan Decanta-T y Vita-k, que ha abierto su segundo local en la ciudad. De este modo, ya cuenta con presencia en dos de las principales vías de la gastronomía coruñesa: la Estrella y Galera.

En los próximos meses se irán conociendo más detalles sobre este nuevo proyecto, que aspira a estar a la altura del recordado Anduriña, un local que dejó huella entre los habituales de la zona.