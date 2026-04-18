Donde comer en A Coruña según el portero del Deportivo Fabril, Hugo Ríos

El portero del Fabril, Hugo Ríos, tiene claro cuál ha sido el secreto del éxito esta temporada para conseguir el ascenso. "La clave del ascenso ha sido el grupo que hemos formado, somos como una familia", asegura, destacando también la importancia del trabajo continuado.

"La idea de juego la llevamos años trabajando con el cuerpo técnico y eso nos ayuda a estar cómodos en diferentes situaciones", añade.

Para el guardameta, este logro supone "la recompensa a años de trabajo", reflejada finalmente en los resultados obtenidos.

Criado en la cantera, reconoce que el ascenso tiene un significado especial. "El haberme criado aquí y ser del Depor desde que nací hace que me sienta más orgulloso", afirma, aunque también pone en valor el sentimiento colectivo: "Estoy seguro de que cualquier compañero siente esa pertenencia hacia el club".

En lo personal, la celebración fue más contenida de lo habitual. "Bastante tranquila, porque al haberme operado no me permitió celebrarlo mucho, pero con una sensación de liberación y felicidad", explica.

Sobre su lesión, el portero admite que no ha sido fácil. "Es complicado no poder haber cerrado la temporada en el campo", reconoce, aunque se muestra optimista. "Me encuentro bien y con ganas de volver cuanto antes", concluye, ya con la mirada puesta en su recuperación y en el futuro.

Con todo ello, nos invita a conocer sus gustos gastronómicos, en donde seguro ha celebrado ya este éxito deportivo.

Dónde desayunar

Terraza del establecimeinto.

Para empezar el día, Hugo coge energía en este local, situado a medio camino entre su domicilio y la Ciudad Deportiva de Abegondo. Con opciones sanas, pautadas con el nutricionista, pero también con licencia para darse a veces un capricho.

Dónde comer

Fachada de A Taberna do Cunqueiro.

A Taberna do Cunqueiro: Rúa Estrella, 22, 15003 A Coruña

Con buena comida, buenas cantidades y un local con encanto, Hugo no duda a la hora de comer aquí para reponer fuerzas tras un entrenamiento duro o un largo trabajo de recuperación, como es ahora su caso. El pincho es innegociable y la carta no deja indiferente a nadie.

Dónde merendar

Açaí club vibra Quincemil

Para la merienda, introduce una novedad de los últimos años: los Açai, un alimento que requiere de cierto conocimiento y tiempo para que pueda ser servido en las mejores condiciones, para potenciar su sabor y su potencial, acompañado de los topping.

Dónde cenar

Arroces del restaurante Artabria Jessica García

Para ponerle el punto y final al día, Hugo apuesta sobre seguro. Las cestillas de zamburiñas, el rape a la plancha o el arroz de gamba roja sobresalen en su carta. Todo ello sin olvidar las temporadas específicas.