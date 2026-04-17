La fiebre por los pinchos se expande por el centro de A Coruña: "Seguimos el ejemplo del País Vasco"

"Cada vez es menos gente la que pide raciones". O por lo menos así lo han notado en O Ceo. El local de la plaza de la Galera ha decidido modificar su oferta gastronómica y sumarse a la moda de los pinchos que tanto gusta en la ciudad.

Siguiendo el ejemplo de locales como el Victoria (calle Olmos) o el Vita-K (Galera y Estrella), Marcos Regueira ha querido dar un giro al negocio y apostar por un formato que triunfa con propuestas de tapeo dinámico, inspirado a su vez en el modelo del País Vasco. "La idea es que la gente escoja el pincho que quiere en la barra y lo pague al momento", explica.

Después de sobrevivir a la pandemia, a las obras de San Andrés y "a la reforma de este edificio", Marcos confía en que el negocio siga adelante. Desde que abrieron en 2018, esta es la segunda transformación que afrontan.

En un primer momento, el establecimiento funcionaba como tienda gourmet por un lado y bar por otro. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron ampliando el comedor hasta ocupar el espacio destinado a la venta.

Croquetas de pincho

Tras ocho años de trayectoria, decidieron preguntar directamente a sus clientes qué cambios les gustaría ver en el local. Fue entonces cuando optaron por centrarse en las tapas. Mantendrán una carta breve con raciones clásicas como raxo, tortilla o croquetas, pero el protagonismo recaerá en los pinchos.

Ya no se comparte

"Tenemos familias que siguen viniendo todas las semanas, así que la idea es que se mantenga la opción de platos para compartir", añade.

Aun así, el cambio responde a una tendencia clara en la ciudad. En A Coruña cada vez se estila más "tomar algo", una expresión que en muchos casos se traduce en "caña y lo que siga".

Ese es precisamente el modelo al que quiere adaptarse O Ceo: un espacio centrado en la bebida, pero con una oferta gastronómica flexible para acompañar. Una fórmula que ya aplican otros muchos locales del centro y que confirma el auge del pincho como protagonista de la nueva hostelería urbana.