La cuarta edición de la Ruta CTV busca coronar a las mejores tapas de A Coruña Cedida

Un año más, regresa la Ruta de Tapas CTV 'Coruñesa de Toda la Vida', para descubrir la tapa que mejor representa a la ciudad. El concurso, que cumple ya su cuarta edición, se celebrará desde el viernes 15 al domingo 24 de mayo con más de 200 establecimientos participantes en todos los barrios de A Coruña.

La tapa vencedora del concurso se dará a conocer el 26 de mayo por la Asociación de Hostelería de A Coruña en la gran final. El reconocimiento para el ganador de esta edición consistirá en un premio de 1.000 euros.

Además, la tapa ganadora representará a la provincia en el Campeonato Nacional Hostelería de España de Tapas y Pinchos, que se celebrará en 2027 en el Madrid Fusión, uno de los grandes escenarios de la gastronomía española.

Todos los participantes tendrán que presentar propuestas elaboradas con productos típicos de A Coruña y de Galicia y maridarlas con Estrella Galicia o con vinos específicos de la firma, concretamente Pizarras y Esquistos de Ponte da Boda o La Viñoa de Pazo Casanova.

Además, este año la organización ha incluido una novedad en las votaciones: "Hemos dividido la Ruta entre una parte de votación popular, abierta a todo el mundo, y un concurso en el que se deberá presentar las tapas ante un jurado en una semifinal".

De ahí saldrán las cinco propuestas que el día 26 de mayo, competirán en la gran final en el Museo Estrella Galicia MEGA. Allí, cada concursante dispondrá de 10 minutos para la explicación y emplatado de la tapa, que será evaluada por un jurado experto.